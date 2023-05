"Que haga lo que sienta. Yo, cuando llegue el momento de la convocatoria, lo llamo" afirmó Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo acerca del futuro inmediato del supercrack rosarino quien dejará el París Saint-Germain cuando finalice su contrato este 30 de junio y buscará nuevo equipo para la próxima temporada.



"No me permitiría ni con él ni con ninguno meterme en la acción de su futuro. Me parece que no corresponde", dijo Scaloni en una entrevista con D Sports. En la misma línea opinó sobre su futuro en el conjunto nacional: "Ni se me ocurre hablar de la continuidad. Que haga lo que sienta. Yo, cuando llegue el momento de la convocatoria, lo llamo".



Messi anunció que no renovará su contrato con el PSG una vez que finalice su vínculo el 30 de junio y en este contexto, un posible regreso a Barcelona es una de las principales opciones que maneja, aunque todo dependerá de que el club cumpla con el Fair Play Financiero estipulado por la Liga española.

Scaloni también reconoció el trabajo que se había hecho en el combinado nacional durante los años anteriores y destacó que “la diferencia fue que no se ganó”. Además, agregó: “Por diferentes motivos no se pudo lograr. Esto quiere decir que pueden volver a pasar mucho tiempo, así que hay que disfrutarlo”.

"El fracaso dura un montón y las victorias se disfrutan poco” recalcó Scaloni quien añadió: “Aunque es cierto que hasta el próximo Mundial no habrá otro campeón del mundo, nosotros ya estamos pensando en los compromisos que tenemos por delante. Si fuera hincha también lo disfrutaría así, pero en mi lugar no hay tiempo y sabemos de la dificultad de lo que viene. El grupo debe entender a partir de ahora, todo será más difícil y complicado” cerró el técnico campeón del mundo en Qatar.