El actor Fabián Gianola fue sobreseído en la causa en la que estaba acusado por abuso sexual contra la actriz Fernanda Silvia Meneses, quien lo había denunciado en 2019.

La medida fue dictada por la jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, a pesar que el 28 de febrero la fiscal Mariela Labozetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), había pedido el procesamiento del artista por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La magistrada en el fallo indicó que el actor fue investigado por cuatros hechos ocurridos contra la actriz Meneses en circunstancias laborales en los años 2011, 2016 y 2017. Si bien Gianola no declaró en indagatoria porque se negó, envió a la Justicia una presentación digital para rechazar los hechos de los que estaba acusado.



"Los elementos que conforman la plataforma fáctica de la presente, resultan insuficientes para tener por acreditada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen las maniobras objeto de análisis, no advirtiéndose elementos de cargo que permitan agravar la situación procesal de Fabián Javier Gianola", sostuvo la jueza en el fallo.



Y señaló, además, que las personas que Meneses había mencionado para avalar sus dichos "la contradijeron", y que las pericias no fueron concluyentes en cuanto a que haya sufrido un abuso sexual.



Gianola fue sobreseído en ese hecho, pero sigue siendo investigado por otros tres abusos denunciados por la locutora Marcela Viviana Aguirre.