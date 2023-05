Falta cada vez menos para que la Selección Argentina Sub 20 haga su debut ante Uzbekistán este sábado en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, en el Mundial de la categoría. Y el equipo empieza a vislumbrarse de acuerdo a los últimos dos amistosos de preparación. Tanto en el triunfo 4 a 0 ante República Dominicana, como en la victoria 2 a 1 del lunes ante Japón en el predio de Ezeiza, Argentina alineó un 4-3-3 bien ofensivo y apostó por un fútbol asociativo con jugadores de buen pie. Una idea que seguramente intenta emular parte del fútbol total que Javier Mascherano, DT del equipo, vivió como jugador junto a Lionel Messi en su paso por Barcelona entre mediados de 2010 y principios de 2018.

En el arco arrancará Federico Gomes Gerth, jugador de Tigre, el único juvenil elegido por Lionel Scaloni para acompañar a la Selección y entrenar con el plantel en el Mundial de Qatar. La línea de fondo tendrá a Agustín Giay por derecha, habitual titular en el sorprendente San Lorenzo de Rubén Insúa; Lautaro Di Lollo -todavía no tuvo su debut en la Primera de Boca-; Valentín Gómez -con mucho rodaje y solvencia en Vélez - y el lateral izquierdo se lo estaría quedando Valentín Barco, quien salió del ostracismo con la llegada de Jorge Almirón a Boca. El colorado disputa la posición número 3 con Román Vega, marcador de punta que debutó en Argentinos el 9 de mayo de 2021 y un año después fue cedido a préstamo al equipo filial de Barcelona de España.

Valentín Barco, protagonista de la reciente levantada de Boca. 9 partidos en Primera. (NA)

De los seis jugadores que militan en el fútbol europeo entre los 21 convocados, Máximo Perrone -brilló en Vélez en la clasificación a semifinales de la Libertadores 2022 y fue transferido al Manchester City- y Valentín Carboni -hijo de Ezequiel Carboni y volante de Inter que fue citado por Lionel Scaloni a la Selección Mayor y ya tuvo su bautismo en las filas de Simone Inzaghi- parecen números puestos para el medio.

Ante Dominicana el tercer volante fue Mateo Tanlongo -no firmó su renovación con Rosario Central tras 33 partidos y partió libre al Sporting Lisboa a fines de 2022- mientras que ante Japón ese cupo fue para Ignacio Miramón, de gran presente en Gimnasia. Si “Nacho” se queda entre los 11 será Máximo Perrone quien haga las veces de volante central. También se anota para la competencia interna Federico Redondo, hijo del talentosísimo Fernando Redondo de quien no heredó la zurda -es diestro- pero sí la elegancia. Lucirá el dorsal cinco.

Federico Redondo, titular en Argentinos esta temporada: 32 partidos y un gol. (AFP)

Para el tridente de arriba el que pica en punta es Brian Aguirre, de buenas actuaciones en Newell’s. Lo acompañaría un coterráneo, Ignacio Véliz, centrodelantero de Central que suma seis tantos en la Liga Profesional de Fútbol, y Matías Soulé, de presente ascendente en Juventus, a donde llegó con 16 años tras irse de Vélez por la patria potestad. Luka Romero, quien ganó reconocimiento por ser el jugador más joven en debutar en LaLiga con 15 años para Mallorca (ahora juega para Lazio), e Ignacio Maestro Puch, de Atlético Tucumán, son los otros candidatos para la ofensiva.

Este plantel con los 21 mejores juveniles nacidos después del 1 de enero 2003 no tiene a Alejandro Garnacho (Manchester United) ni a Facundo Buonanotte (Brighton), tampoco a Nicolás Paz (volante ofensivo de Real Madrid). Sus clubes no los autorizaron a participar porque el certamen no corresponde a una fecha FIFA y están en el tramo decisivo de la temporada. Por eso, la citación tiene preponderancia de jugadores del medio local (14).

Alejandro Garnacho, una ausencia de peso en el Mundial. 5 goles en 32 partidos en Machester. (AFP)

Llama la atención la poca presencia de defensores, sólo seis, considerando que el entrenador apuesta por una línea de cuatro y no tiene un relevo para cada puesto. Un mediocampista, que eventualmente podría dar una mano abajo, es Tomás Avilés. Este volante de Santa Cruz al que Fernando Gago hizo debutar en Racing en enero jugó el Sudamericano de la categoría representando a Chile por la nacionalidad de su abuela. La eliminación trasandina definió al jugador y al cuerpo técnico que le dio su chance.



Cabe recordar que Argentina logró una plaza para la 24ª edición de la Copa Mundial por convertirse en el organizador del campeonato. La postulación la encaró la AFA cuando a fines de marzo la FIFA retiró a Indonesia como país anfitrión al mantenerse firme en su postura de no aceptar a Israel en la competencia por defender la causa palestina.



Este conflicto político puso al equipo argentino, el máximo campeón mundial de la categoría con los títulos de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, nuevamente en el centro de la escena. Atrás quedó la eliminación del Sudamericano de Colombia en el que sólo ganó un partido (1 a 0 a Perú) y en el que perdió con Paraguay (2-1), Brasil (3-1) y Colombia (1-0). También la renuncia de Mascherano, que había dado el portazo un mes después de la eliminación en primera ronda pero terminó aceptando el reto de continuar por pedido de la dirigencia y por la charla de apoyo que tuvo con Scaloni.

El “Jefecito” hace 20 años participó del Mundial Sub 20 como jugador, en el cuarto puesto conseguido en Emiratos Árabes Unidos 2003 bajo la conducción de Hugo Tocalli. Ahora buscará dar un paso más en esta revancha que tiene en el comienzo de su carrera, porque al igual que ocurrió con Lionel Scaloni en la Mayor para Mascherano también esta es su primera experiencia al frente de un equipo. Asumió en diciembre de 2021 y anteriormente había fundado la “Academia Javier Mascherano”. Su historia como jugador con los colores nacionales, con los que debutó incluso antes que River, sumado a los talentos que lo acompañan más la experiencia que pudo sumar invitan a ilusionarse con que esta nueva posibilidad sea superadora.