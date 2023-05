Pasan las horas, pasan los días y cada vez falta menos para el cierre de listas. Mientras el reloj corre, el Frente de Todos arranca una nueva semana con incertidumbre sobre las candidaturas en la que, sin embargo, habrá fotos importantes desde todos los sectores oficialistas, que podrían significar señales sobre el futuro. Durante los últimos días, tras el acto en Plaza de Mayo en el que Cristina Fernández de Kirchner pasó la posta a "los hijos de la generación diezmada", desde todas las terminales oficialistas --el massismo y el kirchnerismo, en tándem, y el presidente Alberto Fernández y su círculo íntimo por separado-- están trabajando a toda máquina para intentar instalar a sus candidatos, no sin dificultades, porque la que más votos acapara es la vicepresidenta, que por cuarta vez dijo que no será la candidata.

Massa y Máximo juntos en China

La primera foto importante de cara a lo que se viene se produjo la noche del domingo. El ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se subieron al nuevo avión presidencial, el ARG-01, rumbo a China. También se subió el vicejefe de Gabinete, y hombre de confianza del Presidente, Juan Manuel Olmos. Massa arribará el martes al gigante asiático, en busca de un respaldo financiero que permita mejorar la situación de las reservas en el Banco Central, mientras sigue esperando el adelanto de un desembolso del FMI.

Si el ministro logra esos dos objetivos en el corto plazo, aún podría ilusionarse con seguir en carrera para una posible candidatura presidencial. Caso contrario, con una inflación del 8,4 en alza, el escenario para su candidatura es muy complejo. De allí la importancia de la gira. Entre martes y miércoles se llevará adelante en la ciudad de Shanghai una reunión de gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que preside Dilma Rousseff, en la que se tratará un pedido del presidente de Brasil, Lula da Silva, para modificar un artículo del acta de constitución del banco y que sea posible financiar con los fondos del mismo la deuda comercial de países que no son miembros de los BRICS, como es el caso de la Argentina. Esa fue una promesa que Da Silva le hizo a Fernández en el último viaje que el presidente argentino hizo a Brasilia. Massa también buscará una ampliación del Swap por parte del Banco Popular Chino.

Wado y Axel en La Plata

En suelo argentino quedarán otros dos posibles candidatos: Eduardo "Wado" de Pedro y Axel Kicillof. Ambos compartirán hoy lunes un acto en la Ciudad de La Plata. El clima entre La Cámpora y el gobernador bonaerense es de tensión. Kicillof quiere ir por su reelección en la provincia, pero el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, considera que debería ir como candidato a Presidente porque es el que mejor traslada los votos de CFK. Quienes consideran que Axel es la mejor opción, y que De Pedro podría ir como candidato a gobernador, destacan que Axel, además de trasladar los votos de CFK, es economista --en una campaña que estará centrada en ese tema-- y que, además, es el que mejor le puede disputar votos de la juventud al libertario, Javier Milei.

Más allá de los deseos y de la resistencia de Kicillof y de su entorno --que igual aclaran que harán lo que CFK diga--, luego del acto en Plaza de Mayo, el kirchnerismo le dio rienda suelta a De Pedro para que ponga el pie en el acelerador como si estuviera definido que el candidato presidencial va a ser él. Horas después de que CFK se bajó del escenario --donde hizo una especie de cierre de ciclo en el que pasó la posta a las nuevas generaciones--, el equipo del ministro compartió el primer spot de campaña y empezaron a pegar afiches en la Capital y el conurbano bonaerense. El miércoles, el ministro viajará a Chaco para compartir un acto con el gobernador, Jorge Capitanich.

"Wado tiene que crecer exponencialmente y lo está intentando contra todo pronóstico. Hay que ver qué se logra de acá al 24, que es el cierre de listas. Se ve un escenario complejo, pero CFK les dijo que salgan y caminen y él le hace caso. Que lo intente habla bien de él", dicen algunos que se identifican con la vicepresidenta y que, más allá de su negativa, siguen creyendo que lo mejor sería que ella sea la candidata.

Este domingo, en la cuenta "la Remiseria", que manejan quienes le hacen la comunicación de De Pedro, publicaron un nuevo video titulado: "¿Querés la posta? Tomá la posta". De fondo suena la canción "Wadu- wadu", de Virus, y se intercalan imágenes del acto del jueves. "Una sola persona no puede", dice CFK mientras mira a los miles y miles que se mojan bajo la lluvia. "Tiene que haber una organización", agrega, y en el video se empiezan a ver imágenes de Sergio Massa; Wado de Pedro; Mayra Mendoza y Máximo. CFK continúa: "Tiene que haber cuadros que tomen la posta --y aparecen más imágenes: esta vez Wado; el Cuervo Larroque; Kicillof y Mariano Recalde--, que lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina", termina. Luego, aparece un video del ministro del Interior que explica: "Somos esa militancia; esos valores; esta parte de la historia argentina que siempre puso el cuerpo, que siempre es un lugar de resistencia". "Siempre estamos cerca del pueblo", remata y suena "Wadu, Wadu, Wadu".

Alberto y Scioli en Brasil

Mientras Massa y Kirchner estén aterrizando en el extremo contrario del mundo, el Presidente se subirá a otro avión: el Tango-04, con destino a Brasil. En la capital del país vecino participará de una cumbre de presidentes sudamericanos, que buscará poner en marcha nuevamente la Unasur. En Itamaraty habrá dos reuniones para trabajar sobre la integración regional a agenda abierta; habrá foto de familia y un almuerzo. Fernández se subirá al Tango con el canciller, Santiago Cafiero; con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y con la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Allí los esperará el embajador y precandidato presidencial, Daniel Scioli.

Antes, el lunes temprano, Fernández recibirá en Casa Rosada al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña y después, el jueves, viajará a Bolivia para inaugurar con Luis Arce la primera obra de conexión eléctrica entre ambos países. En Brasil, Fernández estará en compañía permanente de Scioli. El círculo íntimo del Presidente está trabajando de manera intensa en su candidatura, que, todo parece indicar, no bajará bajo ningún concepto. Scioli, de hecho, ante la advertencia de Máximo Kirchner --frente a intendentes del conurbano aseguró que quien quiera competir en una interna deberá presentar sus propias listas en todas partes-- dijo que está trabajando en eso.

Quienes están trabajando en la candidatura del embajador, afirman que las PASO en el FdT "son necesarias para atraer otro tipo de votante", y que, en caso de perder, luego acompañarían a la fórmula ganadora, pero que no están dispuestos a hacerlo si no los dejan participar. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que en declaraciones periodísticas este domingo dijo que no subió al escenario en el acto de CFK en Plaza de Mayo porque no fue invitado, es otro de los cercanos al Presidente que quiere jugar. Este lunes oficializará su candidatura. Él quiere que haya PASO y que, en el marco del PJ, se arme un "reglamento", para que las internas "sean fraternas". Algo que parece complejo, porque desde las otras dos terminales oficialistas quieren que haya candidato único o, a lo sumo, unas PASO con solo dos candidatos.