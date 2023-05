El rumor más extendido entre quienes rodean a Cristina Kirchner es que después de la elección de Tucumán, el 11 de junio, habrá una reunión con los gobernadores y con los referentes del Frente de Todos (FdT) para avanzar en una fórmula, que tendría el aval de Cristina y de los demás. Aunque después haya PASO entre varios. Y eso deberá definirse en los pocos días que correrán hasta el 24 de junio, cuando haya que presentar los candidatos. Pero más allá de ese rumor-versión, las polémicas están que arden. Incluso entre los consultores en campañas electorales y encuestadores.

Cuando se les pregunta quién es hoy, después del paso al costado de Cristina Kirchner, el candidato mejor posicionado en el FdT, cuatro consultores opinan que el de más chances es Sergio Massa; dos mencionan a Wado de Pedro y uno a Daniel Scioli. Pero hay otros cuatro consultores que no dan nombres, sino que se inclinan por una idea: la fórmula que apoye Cristina o la fórmula que salga de un diálogo entre los referentes del FdT, en especial Cristina, los gobernadores, Massa y el presidente Alberto Fernández. Habrá que ver si la vicepresidenta da algún indicio el jueves cuando hable, ante una multitud en Plaza de Mayo, en el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

El papel de Cristina

Por lo que surgió de la entrevista en el canal C5N y por lo que dicen los cercanos a la vicepresidenta, está claro que ella se involucrará en la elección. Por lo tanto, no mirará de afuera y le dará un apoyo a un candidato que surja de las PASO. Ella va a intervenir, al menos esa es la idea, en el armado de la fórmula.

En ese terreno, está claro que no descartó al ministro de Economía. Lo defendió en la entrevista, valora el trabajo –“agarró una papa caliente”-- y dicen que contesta con un “veremos”, cuando le preguntan si respalda una candidatura de Massa. Como suele suceder, CFK no adelanta nunca nada.

Candidato, pero….

Federico Aurelio, titular de ARESCO, piensa que “hoy el mejor posicionado de los candidatos potenciales es Massa. Pero más que candidato, lo que necesita el FdT es reposicionar el espacio. Reposicionar lo que es el peronismo, diferenciado de los otros espacios. Porque podrá haber un candidato que tiene algún punto más que otro o que fideliza mejor el voto de Cristina, pero si el peronismo en su conjunto no consigue ampliarse, tener un volumen superior al que tiene hoy, producto del desgaste de la crisis, va a estar en serios problemas, no solamente para ganar el balotaje, sino para entrar al balotaje”.

También Massa y con “peros” parecidos

Analía Del Franco, de Del Franco Consultores, igualmente piensa que Massa es el que tiene más chances. Sin embargo, plantea que es fundamental para el FdT hacer unas PASO en las que participen varios. “Yo creo que el mejor candidato será el que gane las PASO, que es el mejor camino para ampliar el FdT. Ahí creo que está la clave. Ampliar las posibilidades para incorporar más votantes”.

Dos nombres que pican en punta

Roberto Bacman, al frente del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), también da nombres. “Hace un tiempo, Cristina era la candidata elegida por el 75 por ciento de los votantes del FdT. Ahora hay dos que se distinguen. Sergio Massa, depende de los resultados de la economía. Todo depende de eso, de la economía. Y Daniel Scioli, moderado, que busca el voto clásico del peronismo, más los independientes alejados de Juntos por el Cambio (JxC) y los que de ninguna manera apoyarían a Milei. Entre ellos dos -Massa, Scioli- parece estar la mejor alternativa".

El nombre surgirá

Hay encuestadores que no postulan a ningún candidato, sino que sostienen que cualquier nombre debe surgir del diálogo entre los dirigentes del FdT y, en especial, con CFK como protagonista de ese diálogo. Algo que encaja con esas versiones de quienes rodean a la vicepresidenta.

“No tengo nombres -dice Artemio López, referente de Equis-. La clave es el programa y el compromiso de llevarlo adelante. Sin Cristina Fernández, no hay candidatos con peso propio decisivo. Todos requieren por igual el respaldo de la vicepresidenta para ser competitivos. Insisto, todo debe surgir del programa y del respaldo de Cristina”.

Dos nombres cantados

Santiago Giorgetta, de Proyección, es muy categórico. “Claramente los que quedaron mejor posicionados para ser candidatos del FdT, después de la declaración de Cristina, son Sergio Massa y Wado de Pedro. No se avizoran otras candidaturas con el peso y el simbolismo que representa cada uno dentro del FdT”.

Hoy por hoy, se especula con que tal vez esa sea la fórmula en la que piensa CFK, pero todos dicen que la vicepresidenta cree que los gobernadores “que tienen territorio” son una voz autorizada en las definiciones.

Wado, en un panorama complejo

Eduardo Fidanza, de Poliarquía, ve que la situación del FdT es complicada. “Es difícil determinar quién está mejor posicionado, porque eso depende de los factores que se evalúen. Mover a Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires, donde tiene chance, a la elección nacional, donde el triunfo del FdT es improbable, no me parece acertado. No lo veo tampoco a Scioli, que tropezaría con resistencias y el veto de CFK. Descarto asimismo a Massa por la situación económica. Ante este panorama tal vez Wado de Pedro sea el ungido. Cumple varios requisitos: fidelidad a CFK, juventud y una actitud no dogmática hacia los que no piensan como él”.

Hay una nueva alianza

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, tiene una mirada que, al menos desde un punto de vista, es durísima. “Con Cristina o sin Cristina candidata, el FdT ya no existe más. El acto final fue la carta de Cristina y la decisión del congreso del PJ de que Alberto no participa en la política de alianzas, sólo queda Gildo Insfran como gestor. Por lo tanto, no hay mejor candidato del FdT porque el FdT no existe más. Hay que generar una nueva coalición y esta vez hay que pensarla no solo como una coalición electoral, sino también como una coalición de gobierno. El FdT fue una buena idea electoral, fue una muy mala idea para gobernar”.

Lo que viene

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, traza un panorama de lo que se viene. “CFK no será candidata, pero sin dudas está dando pistas de que será clave en la definición de la estrategia del FdT. Ya lo anunció en el Teatro Argentino de la Plata. Ahora resta definir quién es el mejor candidato para intentar ingresar en el balotaje. Ella ya lo anticipó: es una discusión de pisos. La pregunta es quién garantiza hoy el piso más alto cuando a las dos coaliciones se le escurren votos y van a manos de la opción que expresa la bronca de una parte de la ciudadanía con la dirigencia política. El dilema nuevamente es, o un candidato que amplíe la base electoral kirchnerista o alguien que, con genética K, apunte a preservar la base electoral, el núcleo duro. Ambas opciones implican riesgos. Desde la desmovilización de las bases si uno amplía demasiado hacia el centro o un cálculo equivocado de lo que es el núcleo duro y terminás haciendo una elección muy mala”.

Cómo entrar al balotaje

Cristina le dice a todos los que la rodean que “la moneda está en el aire”. O sea, que la elección no tiene ganadores cantados ni perdedores cantados. Todo indica que se buscará una fórmula que esté apoyada por ella, los gobernadores, el massismo y tal vez por los cercanos al Presidente. El razonamiento es el siguiente: no sirve que el FdT tenga cinco candidatos que saquen el siete por ciento cada uno y, entonces, el mejor del peronismo aparezca muy por debajo de los dos candidatos del macrismo y de Milei. “Se necesita una fórmula que ya pelee arriba, en la misma noche de las PASO. La cuestión es entrar al balotaje, después será otra cosa”, razonan cerca de la vicepresidenta.

Más kirchnerismo o más hacia el centro

También en la cuestión de la estrategia electoral hay debates: ¿debe el FdT correrse más hacia el centro? ¿O debe centrarse en un programa claramente kirchnerista?

Raúl Timerman, por ejemplo, cree que el electorado está dividido en cuatro cuartos: el FdT, JxC, libertarios y los no sabe/no contesta. Lo que llaman los indecisos. “Yo creo que para entrar al balotage lo que va a definir quienes entran es la captación del voto sobre éste último cuarto. Para lograrlo, no me parece que se trate de correrse al centro, sino de proponer un programa de gobierno. Desde que se constituyó el FdT, nunca tuvo un programa de gobierno”.

Federico Aurelio está en el otro polo. “No tengo ninguna duda que si el FdT solamente se alinea con las propuestas del kirchnerismo, no va a poder ganar el balotaje. Y es posible que pierda por una diferencia. No es correrse hacia el centro, es ampliar los espacios hacia peronistas no kirchneristas, como son los que representan el electorado de Schiaretti, de Urtubey, de Randazzo y todos los peronistas no kirchneristas”.

El debate tiene como referencia lo que ocurrió en Brasil, donde Lula hizo alianzas con partidos de centro-derecha. Pero sucede que el peronismo en sí mismo ya tiene corrientes distintas. Entonces, la presencia de Massa o los gobernadores, ya implica una postura no únicamente K. "La fórmula que surja tiene que representar a la mayor parte del peronismo", es lo que sostiene la vicepresidenta.

¿PASO o consenso?

Las polémicas sobre los candidatos del Frente de Todos se extienden a la forma de elegir la fórmula. Están los que creen que, al no haber un postulante nítido, la interna es la forma de dirimir las cosas. Otros, en cambio, piensan que no hay margen para una confrontación dentro del peronismo, que necesariamente tendrá ribetes ásperos. Las posiciones están divididas dentro de los consultores.

Artemio López y Eduardo Fidanza, desde distintos ángulos, sostienen la inconveniencia de una PASO. “No hay condiciones políticas ni socioeconómicas para desplegar una PASO -afirma Artemio López-; la coyuntura requiere un candidato de consenso que, insistimos, obtenga el respaldo pleno de Cristina Kirchner”. Fidanza, por su lado, razona: “Creo que sería un error estratégico que el FdT, en su actual estado de debilidad, se fraccionara aún más yendo a una PASO. Si no lo hiciera, tiene chances de que su candidato sea el segundo más votado el 13 de agosto, detrás de Milei, pero por encima del o la que gane la interna de JxC”.

Del otro lado, Bacman piensa que “están los que creen que son tiempos de institucionalización en el peronismo y que dirimir las candidaturas en unas PASO es el mejor camino. Y están los convencidos de que hay que ser prácticos y encontrar una fórmula de consenso. Sin Cristina como candidata, el consenso se presenta como una salida poco probable”. También Analía Del Franco está en esta postura considerando que “unas PASO amplían. Y el FdT necesita ampliar la cantidad de votantes”.

También hay consultores que propugnan una especie de postura intermedia. Es decir, que están a favor de que haya un fórmula de consenso, muy mayoritaria, y de todas maneras participe en las PASO con otros postulantes del FdT. Timerman opina que “los tres referentes que se tienen que sentar a una mesa y ver si constituyen una nueva alianza son Sergio Massa por el Frente Renovador, Cristina Kirchner y Gildo Infrán por el Partido Justicialista, con el apoyo de los gobernadores indudablemente. Hasta ahora los únicos que demostraron que son capaces de ganar elecciones son los gobernadores peronistas. La manera de dirimirse, yo creo que a esta altura es prácticamente inevitable que todo aquel que se sienta como candidato a presidente quiera competir en un espacio”. O sea, un candidato surgido de consenso, pero sin impedirle presentarse a los demás, que están en su derecho.

Y Federico Aurelio transita un camino parecido. “Massa es el mejor posicionado y está pretendiendo que no haya primarias. Si consigue el aval de CFK y también de Alberto, tendrá un contendiente de pocas probabilidades. Una PASO así es indistinta, porque es probable que los otros candidatos estén en un rango de cinco por ciento. No será una PASO áspera”.