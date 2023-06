Samanta Malvina Soledad Aguirre tiene 42 años, está desaparecida hace 20 días. Vivía entre Timbues y Rosario, y la última vez que la vieron estaba en el barrio Echesortu. La última conexión de su celular fue el 10 de mayo. Una pancarta con el nombre "Samanta Aguirre" estuvo cerca de la cabecera de la marcha ayer, sostenida por amigas y amigos de les hijes de Samana. "Estoy acá en la marcha de Ni una menos, porque me está tocando de cerca. Cuando uno cree que nunca le va a suceder, le sucede. Estoy acá alzando la voz por mi mejor amiga. Es mamá de tres hijos y la estamos buscando desesperadamente", contó María del Carmen Bacci, quien marchó con un pequeño volante en hoja tamaño A4 donde se describe a la mujer: 1,70 de estatura, contextura delgada, vestía sweater celeste y jeans. En forma desesperada, piden que cualquier información se canalice en el teléfono 911 o en las redes oficiales de la Fiscalía.

"Ella salió de su casa, dijo que iba a pedir dinero prestado y ya no sabemos nada más de ella", contó su amiga. "Samanta tenía problemas de dinero y de salud también, por eso le costaba conseguir trabajo", dijo antes de descartar que se haya ido por su propia voluntad, ya que estaba "pendiente de sus tres hijos". "Estoy segura de que no los abandonó. Muchos dicen que se fue por ahí, pero no, ella no se iría sin comunicarse. Yo la conozco", agregó.

La mujer desaparecida tenía una ex pareja, con el que "discutía mucho". María del Carmen cree que su amiga no mantenía la relación, en la que supo que había "situaciones de violencia".