Con Eduardo "Wado" de Pedro enfrascado en una carrera frenética por su instalación y Daniel Scioli pasando a la ofensiva en un armado junto a Victoria Tolosa Paz, la recta final de la interna frentetodista tiene cada vez más aroma a PASO. O al menos esa es la premisa bajo la que ambos precandidatos, junto a Agustín Rossi, vienen trabajando en la última semana. Mientras Sergio Massa estuvo negociando en China - dejando que sean sus alfiles, en Argentina, los que se encarguen de instalar que ir a una PASO es "una pendejada irresponsable" -, el ministro de Interior se ha encargado de dejar en claro que no le escapa a una interna y, en el ínterin, se ha abocado a sumar espaldarazos a su proyecto electoral. Buscando ampliar por fuera de los márgenes del núcleo duro kirchnerista, De Pedro ha ido sumando las adhesiones de gran parte del arco sindical y espera, la semana que viene, poder hacer lo mismo con los gobernadores.

En Provincia de Buenos Aires algunos lo llaman, cariñosamente, "el hijo careta" de Cristina Fernández de Kirchner. Desde que comenzó el gobierno de coalición del Frente de Todos, "Wado" de Pedro ha intentado mostrarse como un camporista "pragmático", que dialoga con el círculo rojo y teje vínculos con los gobernadores a la vez que ejerce su rol como embajador cristinista en Casa Rosada. Y ahora, con su precandidatura lanzada casi oficialmente, De Pedro ha apuntado a la misma lógica para construir su imagen presidencial. El frenesí de reuniones y desembarcos de la última semana fue una muestra de ello. Del gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, al titular del SMATA, Ricardo Pignanelli. Del sindicalismo K englobado en la Corriente Federal de los Trabajadores al gastronómico Luis Barrionuevo y los 40 gremios que integran la Mesa Nacional Sindical.



"Dentro del peronismo, tenemos a alguien joven, conoce el país, caminó y está caminando, tiene todas las cualidades y condiciones para serlo. La realidad es una sola, el candidato ya está, el candidato nuestro es Wado", lo ensalzó Barrionuevo, quien supo ser un enemigo histórico de la vicepresidenta (en 2018, cuando el gastronómico ya le había soltado la mano a Mauricio Macri, llegó a decir que CFK era "el demonio"). "Si nos piden que ampliemos no podemos después exigir certificado de buena conducta porque si no es imposible, hay que ceder", se atajan en el círculo íntimo de De Pedro, desde donde aseguran que no hay movimiento que se ejecute sin el okey previo de CFK. Puntualmente, el vínculo con Barrionuevo se originó en la pandemia, a través de Graciela Camaño (a quien Wado conoce de su paso por la Cámara de Diputados), cuando la actividades de los hoteleros y gastronómicos estaba paralizada.

Más allá del apoyo de las centrales sindicales, hoy De Pedro está parado fundamentalmente sobre el armado territorial que le habilita un conjunto de intendentes. Y, enfocado como está en subir su nivel de conocimiento, gran parte de las actividades se centralizan en el conurbano bonaerense. El sábado, por ejemplo, participó en Ensenada en el cierre de la asamblea del Frente Grande que preside Mario Secco (otrora principal impulsor del clamor por CFK2023), en donde el partido se manifestó oficialmente a favor de su candidatura. Horas más tarde, mientras tanto, se mostró junto a les dirigentes de Barrios de Pie, Daniel Menéndez y Natalia Souto. Hasta ahora, de parte del mundo de las organizaciones sociales, el apoyo más explícito provino del líder de Patria Grande (y también precandidato presidencial) Juan Grabois. En el caso del Movimiento Evita, por ejemplo, ha habido fotos y acercamientos pero aún ningún respaldo explícito, dado que Scioli también está tanteando. El fondo de la cuestión, para el Evita, es si habilitarán internas en algunos municipios (como la Matanza).

En paralelo, Daniel Scioli también comenzó a mover sus fichas y a desafiar abiertamente el mandato del candidato único de la alianza kirchnerista-massista. Oficializada su sociedad con Victoria Tolosa Paz, el tándem encadena hace días reuniones con empresarios, intendentes, dirigentes sociales e incluso contacto con algún que otro gobernador para sumar espalda en la puja interna. También comenzaron los actos, los plenarios militantes y los colores de campaña. "Que sea el pueblo peronista el que tenga el gran poder de definir las candidaturas", afirmó en un encuentro que encabezó, junto a Tolosa Paz, el sábado en Mar del Plata. "Ven que Wado no mide y se permite la insolencia", ironizó un dirigente cristinista que considera que, al ritmo que vienen, llegarán a conseguir los avales que necesitan - una formalidad - para garantizarse una boleta propia. El embajador en Brasil evita confrontar con el cristinismo, pero cada vez que le ponen delante un micrófono se encarga de dejar en claro que no lo van bajar tan fácilmente.



Además de haber reclutado parte de su vieja tropa bonaerense de sus tiempos de gobernador - su ex jefe de gabinete, Alberto Pérez, es su jefe de campaña -, Scioli viene sumando el respaldo de gran parte del "albertismo" que quedó en el Gabinete nacional. El canciller Santiago Cafiero aseguró estar "entusiasmado" por su candidatura y, recientemente, el ministro de Seguridad, Anibal Fernández, manifestó públicamente su respaldo. "Creo que el elegido va a ser Scioli, que hace la diferencia, porque tiene las posibilidades y el arrastre de su propia figura", declaró y, fiel a su estilo, envió un tirito por elevación al candidato del kirchnerismo: "Wado nunca gobernó nada".