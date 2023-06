La aerolínea Flybondi anunció el martes la reprogramación de vuelos, debido a que no podrá contar con dos aeronaves de su flota por problemas que enfrenta en la provisión de dólares para abonar insumos y el alquiler de las naves, entre otras cuestiones. Fuentes de la Secretaría de Comercio respondieron que “Flybondi pasó de tener 6 aviones a sumar 12. Desde ya, no existen restricciones para que una empresa crezca, pero debe hacerlo con financiamiento propio, porque existe un stress en las reservas que el Estado debe administrar atendiendo prioridades y necesidades de diversos sectores”.

“Flybondi informa que por la falta de autorización para girar pagos al exterior en el marco del SIRASE (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior), la compañía no puede realizar el cumplimiento del leasing (arrendamiento) de su flota, así como tampoco el pago de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior”, precisó la compañía low cost en un comunicado.

“La mora en el pago obliga a la aerolínea a dejar en tierra y sin operar dos de sus aviones a partir del miércoles 7 de junio. Esta medida afecta a más de 5.500 pasajeros, entre vuelos cancelados y modificaciones de horario en sus itinerarios actuales. La compañía no descarta más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza”, anunció el martes.

Desde Economía retrucaron que para expandirse deben poner sus propios dólares y “si no es con financiamiento propio, pueden hacerlo cargando SIRASE a plazo, como hacen los medicamentos por ejemplo (60 días), pero lo que no pueden pretender es acceder de manera directa a un tipo de cambio a través del mercado oficial, mientras venden pasajes (una manera de vender dólares al tipo oficial) y aprovechar esa diferencia para no utilizar financiamiento propio.

Por otra parte, se informó que se conformó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, AFIP, Banco Central y la ANAC para dar seguimiento a la evolución de los pagos del costo por avión que tiene la empresa. “Está en elaboración un informe de ANAC al respecto para ver si el giro de divisas, que a primera vista es importante, corresponde con los costos del mantenimiento de la flota”, remarcaron.

La empresa señaló que “viene realizando todas las acciones requeridas por los organismos" y que "confía en que la situación se resuelva de forma favorable lo más pronto posible y que el proceso de aprobaciones tenga la agilidad y celeridad que la industria aerocomercial necesita para poder cumplir con los pasajeros y los proveedores”.