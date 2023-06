Lionel Messi se encuentra junto al plantel de la selección argentina en tierras asiáticas, a la espera del primer partido amistoso de la doble fecha FIFA que se disputará este jueves frente a Australia, en el Workers Stadium de la ciudad de Beijing, en China. Precisamente, la televisión del país asiático aprovechó la estadía del capitán del conjunto albiceleste para hacerle distintas entrevistas y este miércoles una de ellas llamó la atención porque los periodistas hasta le enseñaron a hablar en chino.



Fue todo un desafío para el campeón del mundo en Qatar 2022, ya que durante el reportaje, los conductores del canal CCTV5 le explicaron al rosarino cómo decir su nombre en el idioma local.

Con toda la paciencia que ameritaba la situación, los periodistas iban diciéndole al futuro jugador del Inter Miami de la MLS letra por letra. "¿Cómo es, cómo es?", respondió Messi, desatando las risas de los conductores. Si bien el exfutbolista del Barcelona y el PSG puso toda su voluntad para aprender, no quedó bien claro si lo dijo de manera correcta.

No es la primera vez que el astro argentino es noticia por algo vinculado al idioma de China. En enero de 2017, cuando aún jugaba para el club catalán, la entidad culé armó un video editado en el que aparecían las distintas figuras del equipo -Luis Suárez y Neymar, entre otros- saludando a la comunidad del gigante asiático por el Año Nuevo Chino.

Las imágenes también recorrieron el mundo porque todas las estrellas saludaron en idioma chino, pero cuando llegó el turno de Messi, se limitó a decir "Feliz Año Nuevo Chino", en español, o más bien con un acento "argentino".

Messi y el Mundial 2026: "Faltan muchos años todavía para eso"

En el plano futbolístico, teniendo en cuenta las recientes declaraciones en las que aseguró que Qatar 2022 fue su último Mundial y que no llegaría a Estados Unidos-México-Canadá 2026, volvieron a consultarle sobre su posible ausencia. "Faltan muchos años todavía para eso. Mi objetivo es el día a día, seguir rindiendo al máximo y que las cosas se vayan dando como se tengan que dar. Prefiero pensar en corto y no a largo plazo", aseguró.

En relación a la próxima Copa América 2024, Messi fue tajante: "Tenemos que tratar de llegar al máximo nivel, de conseguirla, y creo que esa es la mentalidad de este grupo. Esforzarse al máximo para llegar a la competición y a cada partido de la mejor manera para competir".

Por último, al ser consultado sobre su futuro luego de terminar su carrera como futbolista, el capitán argentino confesó que por el momento no piensa en ser entrenador. "No creo que lo sea, pero pueden pasar más cosas después que deje el fútbol. Se que, hoy por hoy, entrenador no sería, pero todo puede pasar", sentenció.

