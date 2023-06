"No hay más espacio para el parche, se necesitan cambios rotundos y con todo este equipo estamos preparados para hacerlo, ya lo demostramos en el 2021 con un triunfo contundente". Con esa frase, los precandidatos de Juntos por el Cambio para gobernar la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Gustavo Posse, avanzaron en las actividades de la primera semana de campaña y se refirieron a los temas que aparecen como centrales en su carrera a la Casa de Gobierno bonaerense, en la que se destacan los abordajes relacionado con la pobreza, la inflación, la inseguridad y el narcotráfico.

"Ya ganamos la Provincia y este año vamos a volver a ganar", aseguró Santilli que junto a Posse, hoy encabezó un encuentro con vecinos en San Isidro. "Por los laburantes que hoy no llegan a fin de mes, por las PyMes bonaerenses, por el campo y por los que producen, por las madres valientes que se enfrentan a las mafias todos los días, por nuestros hijos que se merecen una educación mejor", enumeró el candidato del larretismo en la . Por todo esto vamos a ganar y vamos a gobernar mejor que el kirchnerismo".

Por su parte, Posse afirmó: “El conurbano está detonado socialmente. No hay gestión ni planificación por parte del gobierno, solo planes sociales. Lo que más aumentó en la Provincia es el precio de los alimentos, el narcotráfico, la violencia y la pobreza. Los bonaerenses ya no aguantan más esta realidad”.



El intendente de San Isidro que acompaña al ex vicejefe de Gobierno porteño en la fórmula alineada con el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo que cuando más jóvenes empiezan a creer que en este país no hay futuro al compás del asistencialismo populista las consecuencias son graves, porque “el peor enemigo es la resignación porque implica eternizar la pobreza”.



Por último, la precandidata a intendenta Macarena Posse, hija de Gustavo, expresó: “Es un desafío, un orgullo y una gran responsabilidad ser la candidata de este equipo que logró que San Isidro sea un lugar distinto, con una de las mejores calidades de vida de nuestro país, donde tenemos el compromiso de ir siempre por más, con las mismas ganas y el mismo entusiasmo del primer día”.