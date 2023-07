Miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades latinoamericanas para celebrar la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Hubo disfraces, fiesta y bailes, acompañadas de reclamos por la ampliación de derechos y contra la discriminación, la homofobia, la transfobia y el lesboodio.



Una multitud marchó en Bogotá

Más de 100.000 personas de la comunidad LGBT se volcaron este domingo a las calles de Bogotá con banderas arcoiris y bailes festivos, en la mayor Marcha del Orgullo en la historia de la capital colombiana.

El colorido desfile recorrió una zona céntrica de la ciudad de unos 8 millones de habitantes y terminó en el parque Simón Bolívar donde numerosos artistas y activistas animaron la celebración hasta entrada la noche.

La Marcha del Orgullo en Bogotá. Foto: AFP.

Las marchas también tomaron las calles de otras ciudades de Colombia como Medellín, Cali y Barranquilla.



La Marcha del Orgullo en Medellín. Foto:EFE.

"Aquí vamos a seguir, cada día y hora marchando con orgullo por lo que somos, porque tenemos los mismos deberes y reclamamos por los mismos derechos. Ni uno más, ni uno menos", dijo desde la tarima y ante la multitud la alcaldesa Claudia López, la primera lesbiana en llegar al poder de Bogotá.

"Hace 40 años en la primera Marcha del Orgullo eran 30 personas, hoy somos +100.000! La mayor marcha de la historia!", escribió López minutos después en su cuenta de Twitter.

Uno de los principales reclamos fue la aprobación del proyecto de Ley Trans, que busca garantizar la autodeterminación y derechos de las personas trans en Colombia. De ser aprobado en el Congreso convertiría al país en un referente en derechos para el colectivo.

Al menos 39 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en 2022 en Colombia, según la autoridad forense. En ese mismo periodo la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de "violencia por prejuicio", de los cuales 238 fueron contra personas transgénero, 61 contra lesbianas, 123 contra hombres gays y 21 contra personas bisexuales.

Marcha en Caracas contra la discriminación

Miles de venezolanos marcharon por las calles de Caracas, acompañados de las banderas del arcoíris, para exigir derechos igualitarios y el cese de la discriminación contra las personas de la comunidad LGTBIQ+.

La Marcha del Orgullo en Caracas. Foto: EFE

La concentración reunió a integrantes del colectivo LGTBIQ+, miembros de ONG que promueven los derechos humanos, diplomáticos y jóvenes que recorrieron diversas calles, al ritmo de la música.



"Hoy hemos cruzado toda la ciudad de Caracas bajo el grito de la libertad, esa es nuestra bandera de lucha porque las personas sean quienes son, para no ser discriminadas", dijo la abogada Richelle Briceño. Asimismo, afirmó que el objetivo es que se reconozcan las relaciones entre personas del mismo sexo, así como los hijos que han nacidos en esas familias.

La Marcha del Orgullo en Caracas. Foto: AFP.

La marcha del Orgullo en Panamá

La marcha del Orgullo impulsada por la comunidad LGTBI+ en Panamá llamó a respetar la diversidad de las familias, al recordar que el matrimonio entre un hombre y una mujer no es la única realidad.

La Marcha del Orgullo en Panamá. Foto: AFP.

El casco antiguo de la capital panameña era una fiesta, con cientos de personas vestidas de arcoíris que bailaron y desfilaron al son de orquestas, música tradicional, Djs, o Rosalía brotando de los altavoces de los coches.

La Marcha del Orgullo en Panamá. Foto: AFP.

A finales de julio de 2008, hace casi 15 años, Panamá se convirtió en el último país de Latinoamérica en descriminalizar la homosexualidad, al derogar un artículo de 1949 que penalizaba "la sodomía". Este artículo contradecía la Constitución, que indica que no habrá "discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas".



Sin embargo, hace unos meses la Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró la puerta al matrimonio igualitario al señalar que "no tiene categoría" de derecho humano, tras fallar en contra de unas demandas presentadas desde 2016 que impedían reconocer varios casos de uniones entre personas del mismo sexo celebrados en el exterior.

La Paz se vistió de arcoíris

Las calles de la capital de Bolivia se llenaron de cientos de banderas arcoíris que cientos de personas ondeaban en la Marcha del Orgullo en la que predominaron los colores, los brillos y la música en medio de pedidos de tolerancia y dar fin a la homofobia y transfobia.

La Marcha del Orgullo en La Paz. Foto: AFP.



"Siempre vamos a denunciar que Bolivia todavía es indolente, todavía Bolivia no tiene un marco jurídico para poder respetar a las personas independientemente de su orientación sexual", expresó el presidente del Consejo Ciudadano de las Diversidades, José Luis Maldonado.

La Marcha del Orgullo en La Paz. Foto: AFP.

El representante sostuvo que en La Paz hay al menos 80 casos de "asesinatos por odio" y que aún son "invisibilizados" en el sistema judicial, por lo que exigen el respeto a toda la comunidad LGTBI y que se dé fin a la homofobia y la transfobia.

Orgullo en Lima

Miles de ciudadanos marcharon este sábado por las calles del centro histórico de Lima para reivindicar y exigir "respeto, tolerancia e inclusión" durante la Marcha del Orgullo 2023 que se celebró en la capital peruana.



La concentración comenzó en el céntrico Campo de Marte y reunió a integrantes y activistas del colectivo LGTBI+, junto con artistas, personalidades y políticos de diversas tendencias ideológicas.

La Marcha del Orgullo en Lima. Foto: EFE.



Jorge Apolaya, vocero del colectivo "Marcha del Orgullo LGBTI de Lima", declaró que esta "marcha número 21 en el Perú se da en un contexto súper adverso de los derechos humanos LGBTI, sobre todo por una clase política que intenta arrebatarnos la democracia".



"Estamos frente a un país que se rehúsa a ver los derechos humanos LGBTI. En ese sentido, somos casi el único país que no ha legislado a favor de estos derechos humanos LGBTI, no tenemos ley de matrimonio igualitario, no tenemos ley de identidad de género, no tenemos una ley que tipifique los crímenes de odio", denunció.

La Marcha del Orgullo en Lima. Foto: EFE.

La Marcha del Orgullo 2023 en Perú también se realizó con pasacalles coloridos y pacíficos en otras ciudades del país, entre ellas las sureñas Arequipa y Cusco, y la norteña Chiclayo.

Paraguay en las calles contra los discursos de odio

Miles de personas marcharon en Asunción, la capital de Paraguay, para manifestarse en contra los discursos de odio que denigran a las personas LGBTI+, en el marco de las concentraciones del Orgullo 2023.

La Marcha del Orgullo en Asunción. Foto: EFE.



Entre pancartas, banderas de la comunidad LGTBI+, música y decoraciones coloridas, los paraguayos se congregaron en una calle de la ciudad para advertir a las futuras autoridades del Gobierno que "no les va ser tan fácil" borrarlos de la realidad del país, declaró el secretario regional de la Red GayLatino, Simón Cazal, uno de los encargados de la convocatoria.

La Marcha del Orgullo en Asunción. Foto: EFE.

Marcha multicolor en Ecuador

Una nutrida Marcha del Orgullo 2023 se desarrolló este sábado en la capital ecuatoriana, donde resonaron consignas sobre el respeto, los derechos y la tolerancia hacia el colectivo LGTBI+.

La Marcha del Orgullo en Quito. Foto: EFE.

La marcha en Quito fue apoyada por las máximas autoridades de la ciudad, el alcalde Pabel Muñoz, y de la provincia de Pichincha, de la cual la capital es también cabecera, la prefecta Paola Pabón.

En Quito el desfile contó con la participación de una banda de tambores que abrió el recorrido por el que desfilaron también carros alegóricos y comparsas, entre las más llamativas la del colectivo Drag Queen.

La Marcha del Orgullo en Quito. Foto: EFE.



En la costera ciudad de Guayaquil, la preparación del tradicional desfile se había topado con ciertas condiciones expuestas por el alcalde Aquiles Álvarez, que al final aceptó el recorrido por el casco céntrico, cuando había propuesto otro sitio en el norte de la ciudad.