El nuevo campeón del fútbol argentino comenzó sus festejos en la noche del sábado en las instalaciones del club, y cuando finalice el certamen se organizará una cena para continuar con las celebraciones.

La institución armó un espacio en las cercanías del vestuario local, dentro del anillo perimetral, y en el medio de la comida y la música los protagonistas pudieron compartir el lugar junto a sus familiares.

Los periodistas esperaron del otro lado de una cortina para poder dialogar con los jugadores, y entre los que se acercaron estuvieron Lucas Beltrán y Pablo Solari.

El goleador nacido en Córdoba resaltó que "lograr el titulo en River, con toda la gente alentando es algo hermoso. Había mucha ansiedad de parte de todos, y por suerte se pudo terminar bien. Queríamos que llegara pronto y estamos muy felices".

Y agregó: "La verdad que no imaginaba esto, después de mi paso por Colón. Uno trabaja mucho para que lleguen estas cosas. Trato de no pensar y de enfocarme día a día para disfrutar todos los momentos que van pasando". En relación a su rendimiento, el jugador señaló: "La forma de moverme por todo el frente de ataque ya lo tenía incorporado de inferiores. Antes se me hacía más difícil porque no tenía la continuidad necesaria. Poder jugar me da mucha confianza para desenvolverme mejor en la cancha".

Acerca de una posible transferencia al exterior, Beltrán indicó que está "muy contento de estar en River. Disfruto mucho con mis compañeros y mi familia, y no pienso todavía en un pase al extranjero". La comparación con Julián Alvarez (Manchester City) es otro de los temas a los que se refirió Beltrán, y reconoció que "es muy lindo que a uno lo relacionen con él. Somos muy amigos y hemos compartido muchos momentos juntos, tanto en la pensión de River como familiares. Algunas cosas similares tendremos porque compartimos muchos entrenamientos".

La racha goleadora en este torneo, que llega a 11, lo ubican a dos de Pablo Vegetti y Michel Santos, los líderes en ese rubro. En ese sentido, Beltrán explicó que "hacer goles siempre es un placer, y si eso permite ser protagonista del equipo mucho mejor". El jugador dijo que este momento no es una revancha para él, sino que lo toma como una nueva oportunidad "de decir presente, y de seguir ganando cosas. El semestre pasado no dimos una buena imagen, pero era parte de nosotros poder revertirla".

Respecto de lo que le toca afrontar al plantel, el protagonista expresó que "los compromisos son permanentes y ahora hay que afrontar la Copa Argentina, y luego la Copa Libertadores. Conocemos nuestras características y confiamos en lo que podemos rendir".

Y se despidió valorizando que "lo más importante es lo que se consigue a nivel grupal, y los logros individuales son secundarios. Tratamos de jugar de la forma que le gusta al hincha y de la forma que nos gusta a nosotros. Tenemos muchas variantes en nuestro juego y lo aprovechamos bien".

Pablo Solari tocó el bombo dentro del campo. Imagen: Alejandro Leiva

Por su parte, Solari, dejó en claro que el campeonato es "de las mejores cosas" que le han pasado en su vida. "Soy hincha de este club desde chico y pude cumplir un sueño. Se lo quiero dedicar a mi abuela que está en el cielo, seguro ella me mandó este título, y a la gente de Arizona (San Luis)".

Solari fue concreto al explicar que "es cuestión de ver todo el torneo y se puede comprobar que River fue el mejor. También hubo otros equipos que hicieron un gran campeonato como Talleres y San Lorenzo, que nos la hicieron difícil, pero salir campeón dos fechas antes creo que es un mérito importante para el equipo por todo lo que se hizo".

El jugador no estaba teniendo un buen rendimiento, pero hubo un partido que lo impulsó nuevamente. "Venía siendo un año malo para mí, y se veía reflejado adentro de la cancha. Creo que después del partido contra Newell's cambiaron mucho las cosas internamente. Ese gol fue un envión anímico para seguir creciendo y lo fui logrando", dijo.

Y sobre el técnico Demichelis enfatizó: "Nos dio confianza y desde el primer minuto nos hizo sentir que todos somos importantes. Estar en River te hace estar preparado siempre. La sensación ahora es muy linda, y hay que disfrutar".

El que se mezcló entre los futbolistas fue el presidente Jorge Brito, quien con mucha emoción añadió: "Te llena de orgullo cuando alguien de otra institución dice que el nivel de River es superior. Cuando viene de otras instituciones uno lo valora más. El reconocimiento del trabajo que estamos haciendo está siendo reconocido no sólo en Argentina sino en el exterior".

Y resaltó que "se vive partido a partido una gran fiesta en el Monumental, y coronarlo con un título es maravilloso. A mí no me gusta destacar a un jugador por encima de otro, nos toca vivir esta alegría y es tiempo de festejar".