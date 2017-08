Nuevas canciones para nuevos discos. El 18/8, la mexicana Lila Downs recorrerá Salón, lágrimas y deseo (Gran Rex, repite el 19/8), Deseo Irreal susurrará Sh! (Marquee), la californiana Lindsey Stirling performeará Brave Enough (Teatro Opera, repite el 19/8) y el indie-montevideano Juan Wauters preguntará Who Me? (C.C. Matienzo). El 19/8, los uruguayos Cuarteto de Nos desatarán Apocalipsis Zombie (Luna Park), los rockbarriales Maldita Suerte medirán Corazonalmente (Auditorio Oeste) y los folkeros Los Tabaleros despejarán Nebulosa (Caras y Caretas 2037). El 20/8, el reggaetonero boricua Cosculluela derramará Blanco perla (Gran Rex). El 22/8, la mexicana Natalia Lafourcade pelará Musas (La Trastienda, repite el 23/8) y los acustipunks californianos This Wild Life agitarán Low Tides (Gier). Y el 23/8, los trashanquis Testament sellarán The Brotherhood of the Snake (El Teatro), los darkitalianos Ash Code tirarán Posthuman (Requiem Club) y el boricua Luis Despacito Fonsi empezará gira en el Arena Maipú mendocino (seguirá por Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Corrientes y triplete en el Luna Park: 1, 2 y 3/9).