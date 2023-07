El gobierno nacional celebró la declaración de la III Cumbre birregional de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que menciona a las Islas Malvinas como un "territorio en disputa" y remarca "la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica". La Casa Rosada calificó como un "hito fundamental" la nueva postura de la UE --que en un acuerdo con la Celac-- reconoce a las Islas Malvinas como un "territorio en disputa" y ya no como un "territorio de ultramar europeo".

“Concluimos la cumbre con una gran noticia: la Unión Europea y la Celac adoptaron una moción sobre la Cuestión Malvinas. Nuestro reclamo de soberanía, por la vía pacífica y a través del diálogo, sigue intacto", remarcó el presidente Alberto Fernández en Twitter, al repasar los resultados alcanzados en la cumbre birregional realizada entre el lunes y martes en Bruselas, Bélgica.

El Reino Unido, de todos modos, rechazó la moción sobre Malvinas con el mismo argumento falaz de siempre respecto de que los habitantes de las islas "quieren ser británicos".



En tanto, el Canciller Santiago Cafiero manifestó que “a partir de este pronunciamiento el gobierno argentino tiene la expectativa de profundizar el diálogo con la Unión Europa en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas. Esta declaración conjunta supone un nuevo llamamiento de la comunidad internacional al Reino Unido para que se avenga a cumplir con su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina”.

Una resolución conjunta que no estuvo exenta de las “presiones” ejercidas por el Reino Unido para que no se plasmara, según reveló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. "La declaración de la UE y Celac es un hecho muy importante y relevante. La UE reconoce la Cuestión Malvinas como de integridad territorial. En Gran Bretaña se volvieron locos con la situación que se estaba dando. Se enteraron que se estaba negociando este párrafo de la Cuestión Malvinas y estuvieron muy activos en presionar para que no se incorporara", sostuvo Carmona.

"Hasta el 2021, la Unión Europea consideraba a las Malvinas como territorio de ultramar europeo. El Brexit abrió un nuevo escenario, esto significó una oportunidad para la Argentina", destacó el funcionario en referencia al posicionamiento de Gran Bretaña en Europa tras su decisión de abandonar la UE en 2020.

Carmona evaluó luego que "resulta fundamental aprovechar las condiciones del contexto internacional para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía de los territorios ocupados por el Reino Unido", y agregó que "el próximo paso de la UE es que inste a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociaciones", ante la consulta de la agencia Télam.

En el mismo sentido, el subsecretario para América Latina y el Caribe de Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, calificó la declaración como "un hito fundamental" en el disputa por la soberanía plena de las islas del Atlántico Sur, "ya que marca un cambio en la postura de Europa al abandonar su alineamiento automático con el Reino Unido".

Recordó que "durante décadas las Islas Malvinas eran consideradas por la UE como territorio de ultramar europeo" lo que "bloqueaba cualquier posibilidad de pronunciamiento de Europa" en este conflicto. "Con la mención lograda, la primera en estos términos desde 1999, la UE abre la puerta a la discusión sobre la soberanía de las islas y permite una mayor aproximación individual de los países europeos hacia la posición argentina", puntualizó Martínez Paladini.

El excanciller y actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, también se pronunció con un mensaje en su cuenta oficial de la red social de Twitter: "Por primera vez la UE y la Celac adoptaron una moción sobre la Cuestión Malvinas y se reconoce la disputa de soberanía sobre las Islas. En el Siglo XXI ya no hay espacio para el colonialismo".

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, calificó el pronunciamiento birregional como "un gran avance para la Cuestión Malvinas". "Agradecemos la histórica solidaridad de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe a la que ahora se suma la de la UE para poner fin a la especial y particular situación colonial que atraviesan nuestras islas", escribió Melella en su cuenta de Twitter, para luego evaluar que "el aislamiento británico es cada vez más elocuente".

La declaración conjunta también repercutió en el Senado Nacional. "Este hecho constituye un triunfo para nuestro país, ya que la UE recoge la posición de la CELAC y llama al Reino Unido a reanudar negociaciones en relación con la soberanía de Malvinas", señala el proyecto de declaración presentado por el senador fueguino por la UCR Pablo Blanco. La iniciativa presentada ayer expresa su "agrado" al pronunciamiento de la UE y de la CELAC, declarando que el archipiélago de Malvinas y sus islas circundantes son "territorio en disputa" entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, que lo ocupa desde 1833.

"Sólo a través del diálogo diplomático y siguiendo las pautas del Derecho Internacional es como recuperaremos la integridad de nuestra soberanía territorial. Pasan los años y cada vez son más los organismos internacionales y países que reconocen la legitimidad de la disputa por la soberanía de Malvinas así como nuestras razones", asegura Blanco en los considerandos.

Fue la primera –y hasta ahora única— reacción desde la principal alianza opositora, donde no hubo declaraciones del macrismo.

En su evaluación sobre la declaración birregional, Carmona dio su interpretación sobre la ausencia de pronunciamientos de ese sector opositor. "Queremos seguir profundizando nuestra acción para que la UE reconozca la posición argentina plenamente, tal como lo estamos planteando", indicó el secretario, y aseguró que "desde el Gobierno nacional estamos jerarquizando los intereses nacionales en el área del Atlántico Sur, algo que con la gestión de Mauricio Macri no había sucedido".

"Macri le abrió las puertas al Reino Unido en un momento que se estaba yendo del bloque europeo y le facilitó la inserción en América Latina, ofreciendo los mercados de nuestra región", recordó Carmona y explicó que se trata de una región que "tiene que ver con la proyección austral, que además se trata de un área geopolítica con gran relevancia mundial, y que cuenta con grandes recursos naturales".