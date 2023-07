Yamila Rodríguez, delantera de la selección argentina femenina, hizo su descargo ante los violentos comentarios que recibió en las redes sociales por un tatuaje de Cristiano Ronaldo que tiene en su pierna izquierda. Algunos usuarios la atacaron y la tildaron de "anti Messi", a lo que la jugadora respondió: "Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería".

Mientras se desarrolla el Mundial Femenino de la FIFA, Yamila publicó un descargo en su cuenta de Instagram para contestar los mensajes de odio que recibió. “Por favor basta. No la estoy pasando bien ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal”, comenzó la jugadora.

Imagen: captura Instagram Yamila Rodríguez

Luego, mencionó que aunque el portugués Cristiano Ronaldo sea su "inspiración" y su "ídolo" eso "no quiere decir que odie a Messi", quien es "nuestro gran capitán" en la Selección. "No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", continuó la jugadora.

Los tatuajes de Yamila Rodríguez. Imagen: Twitter

“A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, completó Yamila Rodríguez.



Cuándo es el próximo partido de la selección argentina femenina

La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Sudáfrica este jueves 27 de julio desde las 21 en el estadio Dunedin por la fecha 2 del grupo G del Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023.



El partido es televisado por TV Pública y DSPORTS y transmitido a través de DGO. La señal pública, que televisa todos los partidos de la selección argentina, puede sintonizarse mediante plataformas de streaming como Flow, Telecentro Play y la mencionada DGO, entre otras.

Fixture y partidos de la selección argentina

La selección argentina compite en el grupo C ante Suecia, Sudáfrica e Italia.

Fecha 1: Italia vs. Argentina (1-0) | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

(1-0) | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda Fecha 2: Argentina vs. Sudáfrica | 21:00 | Estadio Forsyth Barr, Dunedin, Nueva Zelanda

| 21:00 | Estadio Forsyth Barr, Dunedin, Nueva Zelanda Fecha 3: Argentina vs. Suecia | 04:00 | Estadio Walkato, Hamilton, Nueva Zelanda

Seguir leyendo: