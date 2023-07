En un acto en Merlo, como cierre de un encuentro de mujeres y diversidades de Unión por la Patria, Sergio Massa llamó a las militantes de UP a buscar “casa por casa y barrio por barrio” a aquellas personas que se desilusionaron y, “asumiendo nuestros errores, convocarlas” a votar por el peronismo en las PASO. El precandidato advirtió que, si Juntos por el Cambio gana las elecciones, estarán en riesgo conquistas como la moratoria previsional --que en 7 de cada diez casos beneficia a mujeres--, las becas Progresar para los hijos, la entrega de notebooks a los estudiantes y otras políticas de redistribución. “Venimos a llamar a las mujeres a defender la idea de que el desarrollo debe ser con inclusión y que esa inclusión supone partir de la igualdad de oportunidades y derechos”, sostuvo Massa.

El ministro de Economía pisó Merlo con la escudería bonaerense: estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario. También lo secundaron el ministro del Interior Wado de Pedro, y una veintena de candidatas y dirigentas de UP: la titular del ministerio de Mujer de la provincia, Estela Díaz, las diputadas Cecilia Moreau y Vanesa Siley, la senadora Juliana Di Tullio, las intendentas de Moreno, Mariel Fernández, y de Merlo, Karina Menéndez; la titular de Aysa, Malena Galmarini, la ministra de Gobierno Cristina Alvarez Rodríguez, Vicky Donda y Victoria Onetto. Gustavo Menéndez, candidato a intendente de Merlo --si es electo, reemplazará en el cargo a su hermana, Karina-- hizo de conductor del acto, que cerró una jornada de trabajo de las mujeres y diversidades de UP.

Con su convocatoria, Massa volvió a enfocar un objetivo que considera fundamental para llegar bien parado a las elecciones de octubre: convencer a la base social del peronismo de la importancia de ir a votar en las PASO. La decepción política, manifestada en la baja participación electoral en varias de las elecciones a gobernador de este año, así como una tendencia del electorado a considerar las primarias como de poca importancia, son factores fundamentales para las posibilidades del ministro de Economía.

La vicegobernadora Magario lo acompañó en ese pedido: “Necesitamos que gane el peronismo en su conjunto y que sea ahora, que sea en las PASO, que marquemos quiénes somos. Hay que discutir en las PASO los próximos años, qué queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Vamos por los derechos para ellos o retrocedemos. Salgan a caminar, hablen casa por casa, puerta por puerta, esta tiene que ser la fórmula ganadora”.

Kicillof, por su parte, agregó que los candidatos de la derecha “además de amenazar con ajuste y con repartir palos si ese ajuste no es aceptado dócilmente, nunca se olvidan de decir que entre las primeras medidas que van a tomar está el cierre del Ministerio de las Mujeres”. El gobernador sostuvo que la razón “no es solamente el ajuste presupuestario, porque las áreas de las mujeres, aunque han aumentado, son un porcentaje menor del presupuesto; es todo una cuestión de prejuicios de ideología y de machismo. Quieren cerrar el ministerio de las Mujeres porque son, por sobre todo lo demás, regresivos, reaccionarios y machistas”.

Massa enumeró las políticas a defender con el voto. “Venimos a llamar a las mujeres a defender la moratoria previsional. Siete de cada diez beneficiarios de la moratoria son mujeres que fueron víctimas de un mercado laboral que las expulsó o que no pudieron aportar porque se dedicaron a cuidar a los hijos o a las tareas del hogar. Qué increíble que ellos (por Juntos por el Cambio) planteen que hoy hay que eliminar las moratorias porque ‘es regalar jubilaciones’. Olvidan que seis horas y media por día, las mujeres las dedican a tareas de cuidado”, señaló.

De la misma manera, advirtió a las mujeres que los candidatos de la derecha “quieren cortar las becas universitarias de sus hijos y dicen que el Estado no tiene obligación de entregar notebooks” a los alumnos de escuelas públicas.

El ministro de Economía ya había enfocado su discurso de campaña en estos términos durante la semana pasada, en el inicio de su gira por las provincias, donde se centró en cuestionar las propuestas electorales de Horario Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. “Tenemos que defender cosas que ellos (por Juntos por el Cambio) consideran que son gastos y nosotros consideramos que son inversión”, dijo por ejemplo en Tucumán, el sábado. Antes había pasado por Santiago del Estero, luego viajado a San Juan y La Rioja. “Tenemos que ir a votar a las PASO en defensa de la universidad, porque ellos quieren cobrar la universidad mientras que nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, dijo también en esas recorridas.

"Defender la Patria"

Este domingo, UP difundió un nuevo spot que sale al cruce de las campañas de Larreta y Bullrich. Tiene como protagonistas a Sergio Massa y Cristina Kirchner y contesta los videos de campaña de Juntos por el Cambio, en los que sus precandidatos prometen “terminar con la Argentina absurda” (en el caso de Horacio Rodríguez Larreta) o usar la fuerza para poner orden, porque "este no es un país normal" (Patricia Bullrich). El spot de UP llama, en contraposición a esos anuncios, a “defender a la Patria”.

“Argentina no es un país normal”, dice el video, que aclara: “No es normal exportar reactores nucleares, tener universidad pública y gratuita, que votemos todos y votemos mucho. No es normal que cada inmigrante que llegue a nuestro país se convierta en un argentino más”, y que “cada vez que nos quisieron poner de rodillas, nos hayamos levantado con más fuerza”



Aparecen imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, del Papa, de René Favaloro, y de Gardel como otras muestras de que Argentina “no es un país normal” sino, señala el spot de UP, “una patria maravillosa”. La idea que se sugiere que sus mejores hijos nacieron de un suelo abonado por luchas y reconocimientos de derechos.

El apoyo de la CGT

Massa tiene previsto continuar su gira por las provincias esta semana, con visitas a Mendoza, San Luis, Santa Fe, Córdoba y Chaco. También están en la agenda del candidato nuevas actividades en el Conurbano. El presidente Alberto Fernández, en tanto, visitará la provincia gobernada por Jorge Capitanich este lunes, en el marco del VII Congreso Internacional sobre discapacidad.

Por otra parte, la CGT, que prepara un acto de apoyo a Massa para el 8 de agosto, ratificó su apoyo a la boleta que encabeza el ministro de Economía. "Los trabajadores tienen que ir a votar pensando en defender sus intereses", sostuvo en este sentido el dirigente de la central obrera, Héctor Daer. El dirigente agregó que Argentina "tiene futuro y tiene solución", pero "la respuesta no está en el ajuste y el empobrecimiento", sino en la "producción, el desarrollo y la educación".