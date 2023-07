En la semana de la vuelta a clases después de las vacaciones de invierno, el gremio docente Ademys anunció para este lunes un paro en la Ciudad de Buenos Aires, con una serie de reclamos que hasta el momento no obtuvo respuesta por parte del gobierno porteño.



Según explicaron desde el gremio, los docentes reclaman mejoras salariales, por problemáticas de infraestructura, la falta de vacantes en las escuelas y las medidas de represalia anunciadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en las últimas jornadas de protesta.

Así lo explicó la Secretaria General de Ademys, Mariana Scayola, por AM750: “Denunciamos la situación salarial y el deterioro en las escuelas. (La ministra de Educación, Soledad) Acuña y Larreta atacan el derecho docente. Sabemos que acceder a una vacante es imposible. También la situación de ratas, de techos que se caen”, detalló.

En concreto, Scayola hizo mención a la polémica decisión del gobierno porteño de dar un aumento del 10 por ciento y un bono a los maestros que “no hicieron paro”.

En este contexto, Acuña dijo que la medida de fuerza “muestra con descaro que no les interesa la educación”, mientras que el Jefe de Gobierno afirmó que “el docente que para, no cobra y el que no para gana más”.

La respuesta por parte del gremio fue clara: “Salieron en los medios a atacar a nuestro sindicato y le mienten a la comunidad educativa. En modo campaña dicen priorizar la educación, sin embargo en las escuelas sabemos perfectamente del vaciamiento educativo”.

Luego pusieron números sobre la mesa. Hablaron de una baja en el presupuesto de 8,8 puntos porcentuales comparado con el presupuesto anterior y, por otro lado, cómo cayó respecto al presupuesto total y de cómo hay “más de 30 mil niños y niñas sin vacante” en el nivel inicial.

Por lo que finalizaron: “Su único interés es mandar a los estudiantes de 5to año a trabajar gratuitamente para grandes patronales. Nuestro salario,aún queda por debajo de la canasta de pobreza obligando a tener que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, precarizando aún más nuestro trabajo y el proceso de enseñanza en la escuela”.

Informe de Marisol Juarez para AM750