En la misma ciudad donde hace casi un siglo, perdió la vida Carlos Gardel, acaso su hincha más famoso, Racing será el último equipo argentino que jugará en la semana por los octavos de final la Copa Libertadores de América. La Academia, con el posible debut de dos de sus incorporaciones (el centrodelantero colombiano Roger Martínez y el lateral uruguayo Gastón Martirena) visitará este jueves a Atlético Nacional de Medellín. El partido dará comienzo a partir de las 21 (hora de la Argentina) en el estadio Atanasio Girardot de esa ciudad colombiana y será transmitido por Fox Sports y Star Plus.

Fernando Gago, el entrenador racinguista, no podrá contar con Gabriel Arias, capitán y arquero del equipo, por una distensión en el sóleo derecho por lo que su lugar seguirá siendo ocupado por Matías Tagliamonte. Y en la defensa, queda por definir si mantendrá al juvenil Tobías Rubio sobre el lateral derecho o si le dará la chance al uruguayo ex Liverpool de Montevideo Gastón Martirena, flamante refuerzo del equipo. Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas completarán la zaga central.



En tanto, el mediocampo, en tanto, estará conformado por Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez, ya que los refuerzos Agustín Almendra y Juan Fernando Quintero no podrán ser tenidos en cuenta en la presente fase por diferentes cuestiones burocráticas. Y arriba, la duda pasa por mantener a Nicolás Oroz o incluir entre los titulares al colombiano Roger Martínez. El ataque lo completarán Gabriel Hauche y Maximiliano Romero.



Racing accedió a octavos de final tras haber sido primero en el Grupo A con 13 unidades, seguido por Flamengo de Brasil con 11. Atlético Nacional, por su parte, llega tras haber finalizado en la segunda posición del Grupo H con 10 unidades, detrás del líder Olimpia de Paraguay (14). El conjunto de Medellín tendrá de manera interina en el banco al entrenador Diego Arias, ya que el técnico brasileño William Amaral se encuentra en proceso de homologación de su licencia UEFA Pro ante la Confederación Sudamericana de Fútbol.



Para recibir a Racing, el conjunto colombiano no podrá contar con el delantero Dorlan Pabón debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y será reemplazado por Tomás Ángel, mientras que el uruguayo Maximiliano Cantera le dejará su lugar a Jayder Asprilla.

Obviamente, los colombianos tratarán de sacar una diferencia que les permita llegar con algo más de holgura al desquite del próximo jueves en el Cilindro de Avellaneda. Para Racing, queda claro que el empate y desde luego el triunfo, le caerán a medida para definir la serie dentro de una semana exacta en su viejo estadio. La Academia apuesta a ganar o al menos, a llegar lo más lejos posible en esta Copa Libertadores que el inolvidable "equipo de José" ganó en 1967 y después, siempre le fue esquiva.