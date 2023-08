La modelo y reina de belleza venezolana Ariana Viera, murió en un trágico accidente automovilístico en Orlando, Estados Unidos, al quedarse dormida detrás del volante, según contó su mamá, encargada de dar la noticia, al canal Telemundo donde brindó detalles del hecho que terminó con la vida de la joven de 26 años.

Vivian Ochoa, mamá de la modelo, aseguró que a su hija la venció el cansancio: "Se quedó dormida mi niña, estaba muy cansada", dijo.

Así quedó el auto de la modelo tras el accidente.

El hecho ocurrió el pasado 13 de julio cerca de Lake Nona, en Orlando, donde residía y trabajaba desde hacía varios años. Al parecer, la joven no tuvo reflejos y chocó contra un camión. El servicio de emergencias llegó a los minutos al lugar, pero tras intentar reanimarla varias veces, no lograron salvarla.

"Sabemos que la revivieron y le dio un infarto, la volvieron a revivir. Y cuando la iban a llevar a cuidados para traumas, ahí quedó”, comentó la mamá de Ariana.

Ariana Viera se definía como modelo, influencer, empresaria y agente inmobiliaria, que además se desempeñaba como CEO de Full House Cleaning, una empresa familiar de servicios de limpieza para casas.

Era la actual Miss Venezuela, tras ganar la respectiva competición de modelaje en su país. Se preparaba para viajar a República Dominicana, donde participaría en el certamen para Miss América Latina 2023, un concurso de belleza donde participan las candidatas América Latina y Europa.

“Fue mi amor incondicional siempre. Ella fue mi todo desde el día que me enteré de que estaba embarazada. Lamentablemente, su papá no está aquí… la amamos desde el día uno”, añadió. El padre de la candidata a Miss Mundo 2023, no pudo viajar a Estados Unidos a pesar de haber solicitado una visa humanitaria para ingresar al país y acompañar a su familia.

También destacó que su hija ayudaba a la gente de forma desinteresada: "Ayudó a muchas personas, dejaba de hacer lo que fuera para ayudar o escuchar a alguien, incluso sin conocerlo. Siempre estaba ahí para sus amigos, para sus hermanos", recordó la madre de la modelo fallecida.



