La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Sin importar tipo o modalidad, existen graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las personas que les impiden participar plenamente y en igualdad en la sociedad. En Catamarca, según estudio realizado por Hogar de Protección Warmi las violencias, ambiental, seguida por la simbólica y la patrimonial o económica no son reconocidas por las mujeres y disidencias como tales.

La 52° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, sirvió de plataforma para que el Observatorio del Hogar de Protección Warmi, pudieran llevar a cabo un Experimento Aleatorio Estadístico, en base a preguntas que permitieron conocer cifras específicas sobre el reconocimiento o desconocimiento de los distintos tipos de violencias por parte de la sociedad catamarqueña, además de los turistas de distintos rincones de Argentina y otros países.

El análisis detallado, luego de finalizada la Fiesta, posibilitó concluir que existen tres tipos de violencias específicas que son desconocidas para la mayoría de los encuestados; la violencia ambiental (92%), seguida por la simbólica (89%) y la patrimonial o económica (52%).

Para conocer en profundidad como se desarrolló esta experiencia, Catamarca/12 dialogó con la directora del Hogar Warmi, Paola Di Giacomo, quien contó: “El objetivo es, a partir de estos datos, poder planificar estrategias mediante políticas públicas y rediseñar las acciones que llevaremos adelante con el Programa Territorial Warmi con Vos, llevando la información necesaria para mitigar los altos índices de desconocimiento sobre otros tipos de violencias”.

Y agregó: “Esto no terminó solo en el reconocimiento o desconocimiento de las violencias, al mismo tiempo informábamos al público que se acercaba sobre esta problemática de manera clara y con ejemplos precisos para que pudieran notar que eso que a veces les sucedía también era un tipo de violencia, sobre todo haciendo foco en la violencia de género. Además, realizamos asesoramiento legal con profesionales abocadas a esta tarea, lo mismo con el asesoramiento social y la difusión de este importante programa”.

Las Cifras

El 46% del total de personas que respondieron las preguntas de la Campaña, reconocen algún tipo de violencia. El 89% de ese total admite no conocer la violencia simbólica, el 92% no distingue la violencia ambiental y el 52% no está al tanto sobre que es la violencia patrimonial o económica.

Si bien esta estrategia busca respuestas para conocer la idea que la población tiene sobre este flagelo, no se abordaron las modalidades, sino los tipos de violencia, por ello, Di Giacomo explicó que: “Muchas veces las personas que no registran las violencias como tales, no puedan solicitar intervención del Estado, denunciar en la Justicia o pedir asistencia en otros organismos, porque claramente si no saben que es lo que tienen que denunciar nunca van a llegar a requerir contención o simplemente escucha”.

“Esta estadística se pensó con la intención de que los números nos den la autoridad suficiente para armar acciones y una propuesta específica basada en estos datos que nos dan un pantallazo sobre cuál es la realidad actual y que esta no identificación es lo que impide que se pueda detectar, denunciar y demandar la asistencia de las instituciones que estamos destinadas luchar y contener cuando una mujer o una persona LGTBIQ+ este siendo vulnerada y sufriendo violencia de género”, agregó.

“A partir de allí pudimos tomar nota del desconocimiento por ejemplo sobre la violencia económica y patrimonial, que sigue siendo una cuenta pendiente y si bien con el programa Acompañar está es una de una de las principales violencias que se pretenden combatir desde una autonomía económica progresiva de las mujeres, nos asombró el desconocimiento. Falta difusión, por eso la necesidad de este tipo de campañas, haciendo foco en estas tres violencias desconocidas por la mayoría de la ciudadanía”, dijo

Para finalizar, la directora del Hogar puntualizó: “Estamos llevando a cabo desde el Warmi capacitaciones sobre bioestadísticas para poder formar a nuestro capital humano, que es una pieza fundamental en todo este trayecto y en diciembre poder presentar los datos del Observatorio”.