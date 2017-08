“No habrá secuestro de los goles”

El presidente de la Superliga de fútbol, Mariano Elizondo, advirtió sobre posibles sanciones para aquellos clubes que “no presenten o falseen los datos”, de las declaraciones juradas exigidas para comenzar el torneo, y al respecto detalló que su incumplimiento podría derivar en la quita de puntos una vez que termine el certamen. Consultado además sobre el tiempo que deberá transcurrir para que los canales de televisión que no cuentan con los derechos puedan reproducir imágenes de los partidos de la fecha, el CEO defendió al conglomerado Fox-TNT y aseguró: “No habrá secuestro de goles”.

“Los clubes deben presentar declaraciones juradas y nosotros controlaremos. Si deben salarios a sus jugadores, se le envía al tribunal el expediente y la sanción puede ser una quita de puntos, que sería cuando termine el torneo”, contó a radio La Red Elizondo, quien además sostuvo que la decisión de dar a conocer días y horarios de los encuentros hasta diciembre tiene como premisa “darle previsibilidad al fútbol argentino”. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, y Elizondo firmaron el jueves un convenio en el que se detalla que los clubes presentarán “una declaración jurada, en la que conste la ausencia de deuda al 30 de junio en el pago de haberes por todo concepto, pactados en favor de sus futbolistas”.

En otro orden, y consultado sobre el tiempo que deberá pasar para que los goles de los partidos puedan ser televisados por los canales que no tienen los derechos, Elizondo sostuvo: “Es una cuestión de los dueños de los derechos; pero los clubes que tienen señales de fútbol podrán tener los highlights dos horas después de los partidos. No va a haber un secuestro de los goles como se decía. No va a pasar como antes”, afirmó.

Por último, sobre la decisión de que haya un partido los domingos a las 11, el CEO explicó: “Está a prueba y creemos que puede ser interesante. La idea es que les toque a todos los clubes”.