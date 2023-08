El fotógrafo profesional y exmodelo Bryan Randall, compañero por muchos años de la actriz Sandra Bullock, falleció a los 57 años tras una prolongada lucha con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que provoca parálisis muscular progresiva.

Según explican especialistas, la ELA afecta a entre 5 y 6 personas de cada 100 mil habitantes en el mundo. Actualmente no tiene cura, pero sí existen tratamientos, tanto clínicos como farmacológicos, que ayudan a enlentecer los avances de la parálisis.

"La ELA provoca la muerte de las células motoneuronas, las encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo", explicó a Página/12 Darío Ryba, presidente de la Asociación ELA Argentina, consultado en 2022 al respecto del exsenador Esteban Bullrich, quien padece la misma enfermedad que tuvo Randall.



Sandra Bullock y su pareja estuvieron juntos desde 2015. (Foto: IG/sandra.bullock.official)

"Las personas que la tienen van perdiendo progresivamente la capacidad de mover sus miembros superiores o inferiores, y también pueden tener problemas con la fonación, al tragar o al respirar, provocando incluso insuficiencias respiratorias", agregó.

No obstante, el especialista aclaró que no todos los síntomas se manifiestan al mismo tiempo ni afectan a todos por igual, por lo que tanto el progreso de la enfermedad como el período de supervivencia después del diagnóstico depende de cada paciente en particular.



Sobre los tratamientos, explicó: "Es tratable clínicamente, con procedimientos multidisciplinarios específicos, y farmagológicamente: al día de hoy hay dos medicamentos que pueden enlentecer los efectos de la enfermedad".

Randall fue modelo de Vogue y también se dedicó a la fotografía profesional. (Foto: IG/sandra.bullock.official)

La ELA puede afectar a adultos de cualquier edad, pero la mayor parte de los casos se reportan en personas mayores de 40 años, con una mayor incidencia entre los 50 y los 70. "Es una enfermedad brutal, con un pronóstico muy complejo, pero hay que atravesarla con esperanza en la ciencia, para que pronto salga una droga que pueda frenarla o curarla", señaló Ryba.

La muerte de la pareja de Sandra Bullock

"Es con gran pesar que comunicamos que el 5 de agosto Bryan Randall falleció pacíficamente", indicó su familia en un comunicado, en el que se explica que la pareja de la actriz quiso mantener en privado su enfermedad.



"Quienes cuidamos de él hicimos lo mejor posible para honrar su petición", añade la nota, que sugiere que se hagan donaciones a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS en inglés) y el Hospital General de Massachusetts.

Randall nació en Portland, en el estado de Oregón, en abril de 1966. Trabajó como modelo para la prestigiosa revista Vogue antes de dedicarse a la fotografía, un arte que le llevó a montar su propio estudio en Los Ángeles.

La hermana de Sandra Bullock dedicó un posteo a Bryan Randall tras su muerte por ELA. (Foto: IG/gesinebp)

Sandra Bullock, de 59 años, conoció a Bryan Randall en 2015 cuando lo contrató para que tomara fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hijo, Louis.

"Estoy convencida de que Bry encontró el mejor sitio para pescar en el paraíso y ya está lanzando su anzuelo en el torrente del río donde abunda el salmón", escribió en su cuenta Instagram, Gesine Bullock Prado, la hermana de Sandra.

"ALS (por su sigla en inglés) es una enfermedad cruel pero hay algo que conforta y es saber que tuvo el mejor de los cuidados por parte de mi hermana y el grupo de enfermeros que ella reunió y que le ayudaron a cuidarlo en su casa", agregó, y cerró: "Descansa en paz, Bryan".