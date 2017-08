Juicio por la tragedia de Once

El juicio oral por la tragedia de Once comenzará el próximo 27 de setiembre, según lo decidió el Tribunal Oral Federal 4 de la Capital, que encabezará el proceso. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos de la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, uno de los cuales cuestionaba la resolución que dispuso su procesamiento y otro que objetaba la validez del auto de elevación a juicio. De Vido había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio por estrago culposo y administración fraudulenta, con un embargo de 600 millones de pesos, mediante una resolución confirmada hace un mes por la Sala II de Cámara del fuero y ahora por la Corte Suprema. En un juicio anterior por la misma la tragedia ferroviaria fueron condenados el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (seis años de prisión), su sucesor en el cargo Juan Pablo Schiavi (ocho años) y el empresario responsable de la ex concesionaria TBA Claudio Cirigliano (nueve años), entre otros responsables por ese episodio que se cobró 51 víctimas fatales.