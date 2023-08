Este jueves la modelo Silvina Luna volvió a la unidad de terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del Hospital Italiano, donde está internada hace tres meses, su condición sigue siendo motivo de preocupación ante las graves consecuencias que sobrevella producto de una mala praxis del cirujano estético Aníbal Lotocki.

A las 9.40 de este jueves Silvina Luna fue trasladada nuevamente a terapia intensiva, se informó en "El diario de Mariana". Aunque hace unas semanas la modelo tuvo una mejora y pudo pasar a una habitación común para recibir cuidados adicionales, ahora, los desafíos en su proceso de rehabilitación, incluida la dificultad para recuperar la movilidad con kinesiología, llevaron a la decisión de regresarla a terapia intensiva.

Gustavo Conti, amigo de la ex participante de "Gran Hermano", había expresado hace pocos días en sus redes sociales que a pesar de las señales de mejora que habían surgido, la situación no era tan alentadora como parecía.

"No se crean tanto, tampoco es tan así. Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno", afirmó Conti en relación con la salud de Luna.

El ex Gran Hermano destacó los desafíos que la modelo enfrenta en su camino hacia la recuperación, enfatizando la difícil transición de una vida activa a una en la que se encuentra postrada en una cama.

"Imagínense una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada, no está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierd*, está peleando por su vida todos los días", agregó Conti, arrojando luz sobre la cruda realidad que la actriz enfrenta en su batalla diaria.

Luna se encuentra internada hace tres meses en el Hospital Italiano a la espera de un trasplante de riñón. Mientras los detalles de su tratamiento se mantienen en el centro de atención, amigos, seguidores y colegas continúan esperando una mejoría significativa en su condición.

Qué le pasó a Silvina Luna y por qué está internada

Luna está internada en el Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, como consecuencia del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano Lotocki, quien fue denunciado -por Silvina, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- y condenado a cuatro años de prisión.

La actriz arrastra problemas de salud desde 2011, como consecuencia de la intervención practicada por Lotocki, por la que sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó una hipercalcemia y una insuficiencia renal.

La situación de la modelo es delicada. Como sus riñones no funcionan bien, desde hace un tiempo debe hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas. Según contó la propia Luna semanas atrás en un video que publicó en sus redes sociales, deberá someterse a un trasplante de riñón.

No obstante, su ingreso a la lista de espera del INCUCAI debe esperar mientras una bacteria multirresistente denominada Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) continúe presente en su cuerpo.

Días atrás, el periodista y amigo de la modelo, Angel De Brito reveló que los médicos creen que se trata de “un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar”, ya que “primero tienen que encontrar el tratamiento de esa bacteria para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problema”.

Qué es el metacrilato

El polimetacrilato (PMMA) es un producto sintético compuesto por microesferas de acrílico y, en medicina, se utiliza la resina de este plástico para la fabricación de prótesis óseas y dentales. En Argentina, el uso del metacrilato está prohibido desde 2001 en determinadas cirugías, como aumento de glúteos o pantorrillas, por el alto riesgo que tiene de presentar complicaciones en la salud. Asimismo, se utiliza para cubrir ciertos comprimidos para retardar la absorción de las drogas.

Algunas de las consecuencias que puede traer la introducción de metacrilato en el cuerpo es la migración de las microesferas a determinados órganos, embolias pulmonares, insuficiencia renal o cardíaca y cansancio generalizado.

El médico Aníbal Lotocki cuenta con un amplio historial de denuncias por mala praxis y pesa sobre él una condena a cuatro años de prisión. Algunas de las figuras públicas que pasaron por su consultorio y tuvieron consecuencias en su salud fueron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Seguí leyendo: