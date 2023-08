Nahuel Vargas, uno de los principales sospechosos y el último detenido por el crimen de Fernando Pérez Algaba, cuyos restos fueron hallados dentro de una valija en Ingeniero Budge, acusó este viernes ante la Justicia a Maximiliano Pilepich de haber sido el autor del crimen del empresario y señaló a otro de los imputados como la persona que descuartizó el cadáver.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que Vargas (43) declaró como imputado ante el fiscal Marcelo Domínguez, quien le imputó el delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas".



Vargas (43), quien tenía pedido de captura y se hallaba prófugo desde el pasado lunes, fue localizado ayer en la casa de su madre, situada en la calle Los Indios 2487, de la localidad de Castelar, partido de Morón, por detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora.



En tanto, ayer también quedaron detenidos, tras declarar en la causa, el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba, acusado como partícipe secundario del crimen de "Lechuga" Pérez Algaba (41), y Blanca Gladys Cristaldo (58), quien trabajaba junto a varios de los sospechosos en el emprendimiento inmobiliario "Renacer" de General Rodríguez, y fue imputada por el presunto encubrimiento del hecho.



Un día antes, el pasado miércoles, había sido detenido otro de los principales sospechosos de matar y descuartizar al empresario, Maximiliano Pilepich (45), quien ayer se negó a declarar ante el fiscal Domínguez.



En las últimas horas, en tanto, las fuentes revelaron que otro de los nueve detenidos que tiene ahora el caso, Luis Alberto Contrera (38), reconoció ante el fiscal que él les dio a Vargas y Pilepich la valija en la que colocaron los restos de la víctima y que fue arrojada al arroyo en el que finalmente la encontraron.



Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.



Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, "Lechuga" reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.



El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía "una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones, peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos".



Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio "Renacer" a cobrar esa deuda.



La desaparición de "Lechuga" fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.



Por el momento, se encuentran imputados en el marco de la causa Vagras, Pilepich, Córdoba, Contrera, Nicol Chamorro, Cristaldo, Matías Gil, Chamorro, Fernando Gastón Martín Carrizo y la gestora Flavia Lorena Bomrad.

Liberan a la primera detenida por el crimen del empresario Pérez Algaba

Alma Nicol Chamorro, la mujer trans detenida por el crimen, salió este viernes de la cárcel luego de que el fiscalía pidió su "inmediata libertad".



"Se hizo justicia" y "siempre dije que soy inocente", afirmó Chamorro cuando abandonó minutos antes de las 17 el penal de Melchor Romero, junto a uno de sus abogados defensores, Marcelo Ponce.



La joven sostuvo ante la prensa que desde su arresto "fueron días difíciles, pero estuve contenida por amigas mías adentro, el Servicio Penitenciario, mis abogados, gente cercana y familiares". "Se hizo justicia", insistió Chamorro, quien agradeció a todos aquellos que desde un comienzo sostuvieron su "inocencia".



"Yo desentendía por qué estaba detenida", señaló y aseguró que ahora quiere "estar tranquila" y "respirar aire". "Yo siempre dije que soy inocente, por eso vivo tranquila", concluyó tras lo cual se retiró en un auto particular.



Por su parte, el abogado Ponce dijo a Télam: "Logramos la libertad, la justicia llegó. Se demostró tras intensos 22 días la inocencia de Nicol".



Según las fuentes, la excarcelación se produjo luego de que el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, pidió su "inmediata liberación" en función de los dichos de su hermano, Luis Alberto Contrera, también detenido, quien la desvinculó de caso.



A Chamorro se le había atribuido inicialmente ser la dueña de la valija en la que se hallaron los restos de la víctima y por eso se convirtió en la primera detenida. Sin embargo, el fiscal ahora tomó en cuenta los resultados de las pericias científicas de muestras levantadas en su domicilio que dieron resultado negativo.



"Que atento a que este Ministerio Público no pedirá la conversión de la detención de la imputada Alma Nicole Chamorro en prisión preventiva (...) solicito que V.S. disponga la inmediata libertad del encartado sin perjuicio de la prosecución de la investigación a su respecto", indicó el escrito que el fiscal presentó esta mañana ante el juez de Garantías de Lomas de Zamora Sebastián Monelos, al que Télam tuvo acceso.



Al fundamentar el planteo, Domínguez escribió que se basaba en "los nuevos dichos del ahora imputado Luis Alberto Contreras que se contraponen a los narrados al inicio en su calidad de testigo, como así también los resultados periciales efectuados sobre muestras obtenidas en el domicilio de la encartada".



"Entiendo que no se dan, por ahora, los requisitos para continuar la cautela oportunamente dispuesta sobre la imputada, por lo que solicito se disponga su inmediata libertad", finalizó.