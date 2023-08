A una de semana de la victoria de Javier Milei en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Organismos de derechos humanos de Salta alertaron sobre los riesgos del triunfo de la ultraderecha en el país, con su propuesta de cercenamiento de derechos. Cuestionaron el rol de los grandes medios de comunicación que promocionaron la figura del autodenominado libertario, llamaron la atención sobre el avance de normativa orientada a la represión, como ocurrió en Salta; invitaron a reflexionar y pidieron autocrítica a las y los representantes políticos.

Blanca "Nenina" Lescano, referente de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, sostuvo ante Salta/12 que para analizar el resultado obtenido en la provincia, donde La Libertad Avanza cosechó más del 49% de los votos, es preciso conocer el contexto político local. En ese sentido, recordó que el gobernador Gustavo Sáenz desdobló las elecciones provinciales de las nacionales, y se llevaron a cabo en mayo de este año, comicios en los que fue reelecto por más del 47% de los sufragios.

Lescano afirmó que este desdoblamiento fue meramente especulativo y no benefició a la candidatura presidencial de Sergio Massa, quien había demostrado su apoyo al mandatario local en mayo de este año. "Incluso apoyó a Sáenz para llegar a la intendencia (2015) y la gobernación (2019)", siguió recordando. Por ello, consideró que el gobernador salteño es una de las personas que debe dar explicaciones sobre el triunfo de Milei en Salta, y en este aspecto cuestionó cómo se desplegó la campaña en la provincia, donde Pablo Outes, funcionario cercano a Sáenz, fue el principal candidato de Unión por la Patria, a diputado nacional, pero que apenas obtuvo el 23,49% de los votos.

"Creo que hay una gran despolitización en la provincia porque cómo puede ser que gane la derecha más extrema", que hace uso de la situación actual de crisis social, política y económica que se vive en Salta, el país y América Latina, resaltó la referente. Por ello, afirmó que como organismos de derechos humanos "no se puede seguir hablando de 40 años de democracia sin tocar los aspectos políticos de esa democracia".



Asimismo, aseguró que la dirigencia política salteña se olvida de los procesos históricos que vivió el país y la provincia, como el último período del terrorismo de Estado. Se "habla de los 40 años de democracia de forma muy lavada, sin decir cómo se contrapone con lo que fueron los golpes de Estado", afirmó.

La Mesa de DDHH de Salta presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto para la creción de una Ley de Memoria. Lescano aseguró que fue frenado por la misma Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. "Resulta que esa misma gente después aprueba las leyes represivas, controlan las manifestaciones por un lado, controlan el periodismo por el otro, etcétera", criticó en alusión a la reciente Ley de Convivencia Social, que regula el derecho a la protesta en la provincia. "Acá evidentemente está faltando la política, la mística y la militancia", agregó.

Con respecto a los resultados a nivel nacional, indicó que el discurso de ultraderecha de Milei caló hondo en la juventud y los sectores populares porque se votó bajo la premisa de "lo inmediato" dada la crisis económica que se transita. "La clase política no ha sabido explicar todas las circunstancias y las situaciones que se viven, y entonces votan lo inmediato", manifestó.

Lescano cuestionó las propuestas de Milei que se apegan a la desaparición de Estado. "No conozco en este momento otro país en el que no haya un sistema con Estado, porque si no tenemos que hablar de los sistemas pasados que son reyes o realeza o emperadores. La Constitución significa un pacto social y el Estado es el que administra ese pacto social", sostuvo. En esa línea, también dijo que Milei ganó pregonando el individualismo, sin decir qué es lo que significa. "Creo que la gente que lo votó a Milei no mide todos los riesgos que se corren, lo que está pasando en América Latina y sus golpes de Estado", agregó.

Recordó que el mundo se encuentra en una crisis donde "no se vislumbra qué viene después". "Por eso es muy preocupante, la democracia no puede existir sin memoria y sin derechos humanos", aseguró.

Por su parte, la ex detenida política Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet, también integrante de la Mesa, advirtió que una posible victoria de Milei es "totalmente peligrosa". "Es absolutamente grave, y se debe quizás al voto bronca". Afirmó que la victoria parcial del libertario "en realidad es un salto al vacío que puede llevarnos al precipicio".

Leonard dijo que en el contexto actual es necesario reflexionar acerca de algunas cuestiones a nivel histórico, por ejemplo, el golpe cívico militar de 1976, "que hizo tanto daño económico, tanto daño a mujeres y hombres que eran muy valiosos para nuestra historia y que fueron desaparecidos o muertos o perseguidos y demás por luchar por una sociedad más justa". En el mismo sentido, habló del menemismo que privatizó empresas importantes del país, como YPF, y dejó a millones de personas sin trabajo.

Leonard, que es docente jubilada, recordó que durante el menemismo y en su etapa de profesora, veía que chicos y chicas se desmayaban de manera reiterada en clases. "Empezamos a preguntar qué les pasaba y nos contestaban que hace días que no comían", rememoró.

Por eso, insistió en que lo sucedido en las PASO resulta "muy grave y nos tiene que llevar a la reflexión" y "a la gran necesidad de dar muestras de que acá hay muchas cosas que se pueden hacer, que este es un país hermoso, grande, valioso, que tenemos de todo y lo que hay que hacer justamente es tener la valentía de cambiarlo". A modo de ejemplo, manifestó que en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se tomaron medidas que fueron "muy importantes y que dieron trabajo a muchísima gente, y dignidad a muchísima gente". Por tal razón aseguró que el país se encuentra en un momento bisagra de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

¿Qué derechos tiene la juventud hoy?

La referenta de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y miembra de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, Marcela Gutiérrez, alertó que la plataforma de Milei pregona la "quita de muchos derechos que se han conseguido a través de la lucha", atentando principalmente contra los sectores más vulnerables, las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios y los migrantes. "Después de las elecciones siempre nos queda un sabor amargo, (y la necesidad) de pensar y de replantearse cuáles son las cosas que como militantes no hemos sabido ver de nuestro pueblo", dijo.

En ese sentido, consideró que el discurso de Milei penetra en la juventud porque utiliza las plataformas y medios digitales que resultan cercanos a ellos, como la red de Tik Tok. Asumiendo una autocrítica dijo que desde sus sectores "nos hemos quedado un poco atrás con nuestros comunicados, con la forma que tenemos de transmitir lo que pensamos".

Gutiérrez también sostuvo que, en el marco de los 40 años de democracia, hay un vacío de contenido al hablar del sentido de la memoria. "Hay un gran porcentaje de votantes de Milei que son jóvenes y que no han vivido tiempos" de crisis en el país, y que actualmente pueden sufrir el cercenamiento de ciertos derechos; como ejemplo, señaló que sólo un pequeño porcentaje accede a un trabajo formal, a una buena educación e incluso a una vivienda digna. En ese sentido, se preguntó: "¿cuáles son los derechos que conocen ellos? Nosotros les decimos que vienen a atentar contra sus derechos, pero, ¿cuáles son los derechos de los que gozan hoy en día los jóvenes?".

También hizo referencia a la falta de formación en la militancia, "se perdió un poco la oportunidad de brindar esa formación", principalmente, en los años del krchnerismo, afirmó. "Para empezar, hay que hacer una autocrítica dentro de las organizaciones porque los mismos integrantes de estas organizaciones no votaron a sus dirigentes" y eso se debió a que sus proyectos políticos no convencen, indicó.

Gutiérrez sostuvo además que los resultados de las PASO hablan de un hartazgo de la población, que dejó de lado el voto el blanco y optó por "votar a este candidato ignoto, con un discurso disruptivo, que viene a ofrecer cosas que van a atentar contra la misma gente que los votó". En ese sentido, cuestionó el trabajo de Milei como diputado nacional, que "no presentó ningún proyecto, y en los proyectos que acompañó con su firma eran todos a favor del empresariado, del campo, de las exportaciones, ni uno a favor de la salud o de la educación o de los derechos de las minorías".

En esa línea cuestionó la principal medida del libertario -que propone la dolarización- asegurando que se trata de una propuesta utópica "que no va a ocurrir y si ocurre a corto plazo de todas maneras no vamos a ser beneficiarios".

A su análisis sumó el rol de los medios de comunicación hegemónicos que ayudaron a la construcción de la figura del ultraderechista y le permitieron instalarse en el discurso cotidiano de la ciudadanía. "Todos y todas hablábamos de Milei, a favor o en contra, pero el tipo logró imponer su presencia en todas las mesas de discusión", expresó.

Por tal razón, dijo que como organismos de derechos humanos están atentos a lo que puede ocurrir en la provincia y el país. "Tenemos una trayectoria de lucha que no va a ser fácil doblegar, pero queremos que haya una compañía en esta lucha, que no solamente tengamos que estar ahí siempre sacando las papas del fuego", sino que también se apele a la formación de la gente y sea consciente de "que pasamos por procesos dolorosos como fue el terrorismo de Estado". Además, de que "Argentina sigue teniendo el mejor desarrollo sindical, los mejores derechos en relación al trabajo de toda Latinoamérica, y en eso no hay ninguna duda".