“Por su dedicación y trabajo de difusión de la música y la cultura. Por reivindicar y darle entidad a un instrumento tan particular y propio de la identidad argentina como el charango, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración”, firmó de puño y letra Franco Vitali, legislador porteño por el Frente de Todos, bajo un fin justo: nombrar Personalidad Destacada de la Cultura Argentina al músico, docente y compositor Rolando Goldman. “Alguien que significa tanto para el charango, un instrumento tan nacional, es muy importante para tomar como ejemplo y dar las discusiones que se están dando durante estos días, porque se vincula directamente a la autoestima de los argentinos. Una autoestima como pueblo que Rolando defiende tanto con su gestión, como con su música”, sostuvo el legislador porteño, durante la ceremonia de entrega del reconocimiento realizada este martes 22 de agosto, en el Auditorio de Radio Nacional.

Además de Vitali y Goldman, participaron de la misma el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer. “Es un delirio, esto”, rió el músico, cuando le tocó la palabra a él. “No pensé que se iba a dar semejante encuentro. Me emociona mucho ver rostros que me llevan a tantas partes de mi vida… familiares, músicos, amigos y muchas personas que trabajan en el Ministerio. Quiero agradecerles especialmente a ellos, porque hoy hay como una cuestión de pegarle a los trabajadores del Estado, algo que me enoja mucho, porque yo veo cotidianamente cómo, sea sábado o domingo a cualquier hora, ellos trabajan… están al pié del cañón, bajo una mística vinculada a defender lo nuestro”, expresó el charanguista, que luego vestiría de bellos sonidos la noche, a través del dúo que integra con Julián Goldman, y de la Orquesta Infantil de Música Latinoamericana, “El campito comunitario”, de Villa Lugano, perteneciente al Programa Social “Andrés Chazarreta”.

Antes de la música, también dirigió su palabra al público don Pérez Esquivel. “A todos y a todas nos dicen que los niños vienen al mundo con un pan bajo el brazo. Bueno, en el caso de Rolando, él vino con un charango bajo el brazo, hasta que ese charango maduró y trató de compartirlo, algo que implica mucho amor y trabajo”, dijo el pintor, escultor, amigo y compañero de militancia de Goldman, desde principios de la década del ochenta.

El premio Nobel contó además que una vez, mientras pintaba el mural de 8 metros de ancho por 5 de altura para la Catedral de Riobamba, en Ecuador, encontró a su lado a un pibe con un charango bajo el brazo. “Estaba pintando ese mural que representa el Cristo del Poncho a través de mártires y profetas del continente, y en eso llegó Rolando, a quien dibujé al lado de aquellos profetas y luchadores por la vida. A él le puse `el santito`, por su pelo negro, y su barba negra”, contó Pérez Esquivel. “Como ven, hoy seguimos con la misma fuerza, y con la misma esperanza relacionada a que otro mundo es posible. Y la música es algo que ayuda muchísimo para lograrlo”, manifestó el artista, y recibió como emotiva contestación miles de aplausos, en una sala colmada.

“Es importante defender la vida, siempre y en estos momentos que vive la humanidad. Ahí está uno de los candidatos a presidente, que presenta su programa con el plan motosierra, instrumento diseñado para talar árboles, y justamente segar la vida”, manifestó a su turno Bauer, quien, además de alabar la tarea musical, formativa y solidaria del músico reconocido, apuntó contra las políticas que promete el libertario, en caso de ganar las elecciones. “Veía el otro día a Milei por televisión, tachando los ministerios de Salud, de Educación, de Ciencia y Tecnología, y así, hasta que llegó al de Cultura y, antes de tacharlo, dijo `desaparece`, cuando nosotros sabemos bien la importancia central que tiene la defensa de nuestra cultura, porque se trata de defender la vida. Néstor Kirchner solía decirnos que la Argentina había caído en el infierno, y uno de los secretos para salir de ahí era recuperar la autoestima, y valorar lo que somos”.

Pergaminos le sobraban a Goldman para recibir semejante distinción, claro. No solo como el músico que escribió maravillosas páginas en el charango como integrante del grupo Viracocha; solista del instrumento de la Orquesta Filiberto; o artífice de preciosos discos como Diablo suelto, Charanguisto, Vamos de Vuelta o 10 y 6, sino también como el militante cultural que creó y dirige la Orquesta Argentina de Charangos; que enseña como profesor de la Cátedra de Charango en el Conservatorio Manuel de Falla; que escribe libros como el nodal Método de Charango; que crea, coordina y sostiene proyectos clave para la conciencia nacional como el citado Programa “Andrés Chazarreta”; o hace programas de radio, tal el caso del de la Academia Nacional de Folklore –de la cual es miembro titular, además— que se emite por Radio Nacional Folklórica, semana a semana, junto a la cantora Mónica Abraham.