Florencio Varela se convirtió en el epicentro de un nuevo homenaje a Diego Maradona. Y es que dos jóvenes emprendedores lanzaron un alfajor que homenajea la figura del Diez y ya se perfila para ser un éxito de ventas.

Con una inversión de 100 mil dólares y la compra de la licencia a Sattvica S. A., empresa presidida por Rita Maradona, hermana del inolvidable astro del fútbol, Rodrigo Hanun y Manuel Carpano pusieron en marcha su fábrica en el Parque Industrial de Florencio Varela, donde se elaboran 15.000 unidades por hora del alfajor Maradona.

Cuánto vale el alfajor Maradona

El objetivo de Rodrigo y Manuel es que este producto sea, en principio, de alcance nacional y económico, por lo que en primera instancia, el alfajor Maradona tendrá un precio de entre 250 y 270 pesos y estará disponible en los próximos días en kioscos de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de los aspectos más increíbles de la golosina, además de su sabor, es su packaging: el envoltorio es una copia fiel de la camiseta 10 que Maradona usó en el Mundial de Estados Unidos de 1994. “Fue una camiseta tan característica para él. Creo que es una manera de rendirle tributo en su peor momento”, cuenta uno de los emprendedores.

La presentación del alfajor Maradona se realizó el 22 de agosto, fecha en que se cumplieron 1000 días del fallecimiento del ídolo del fútbol mundial, en un comedor de Villa Fiorito, dónde las hermanas del excapitán de la selección argentina y los emprendedores decidieron llevar 500 alfajores para que los chicos del barrio que vio crecer a “pelusa” pudieran ser los primeros en probarlos.

Rodrigo y Manuel planean duplicar su producción el próximo año y expandir su línea de productos, incluyendo cajas de seis y 12 unidades, blísteres con minialfajores y conitos con dulce de leche. Asimismo, no descartan que, además del Mercosur, puedan llegar con el alfajor Maradona hasta Europa.

Maradona ya tuvo su alfajor

Algunos se acordarán y otros son muy jóvenes para hacerlo, pero el Diez tuvo su producto a finales de la década de los 80: el alfajor “Dieguito Maradona”.

La historia de esta particular golosina se remonta a 1987, cuando la empresa argentina Bagley estaba a punto de quebrar y a presentarse a concurso de acreedores. La inflación que aquejaba al país complicaba la venta de sus productos.

En este contexto, el gerente de la empresa en ese momento, Jorge Lorenzo, quien era un exjugador del club Excursionistas, se juntó con Jorge Fisbein. Fisbein era dibujante y tenía hecho unos cortos animados que nunca vieron la luz con la figura de Diego Maradona, de quien tenía la licencia.

Si bien el Diez había ganado el Mundial de México 86 y su figura crecía alrededor del mundo, a los directivos de Bagley no les parecía buena idea hacer una golosina con la imagen de un futbolista, no obstante, ante la crítica situación de la empresa, decidieron tentar a la suerte. Así nació una línea de productos con la marca “Dieguito Maradona” en la que el producto más exitoso fue el alfajor, que no era ni más ni menos el clásico “Blanco y Negro” con un envoltorio diferente.

Bagley pasó en pocas semanas a ser líder en ventas y se salvó de la quiebra gracias a la figura de Diego Maradona.