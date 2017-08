Inquieto por naturaleza, Mex conjuga el teatro con la televisión, un medio en el que participa activamente desde hace tiempo. De su debut en los delirantes De la cabeza y Cha Cha Cha hasta ponerse al frente de ficciones como Graduados, Viudas e hijos... y Las 13 esposas de Wilson Fernández, pasando por programas como Magazine for fai, Medios locos, Mañana vemos o Dormevú, el actor supo hacerse una carrera en la pantalla chica. En la actualidad, se lo puede ver en Pura química, el magazine que desde hace siete años forma parte de la grilla de Espn, de lunes a viernes de 18 a 20. Y también se lo puede ver en Fanny, la fan, la comedia que Telefe levantó de su programación pero que se puede seguir viendo por la web, a través de la app “Mi telefe” o ingresando a telefe.com.ar. En la ficción, Mex interpreta a “El Chapa”, el sonidista de Megacanal, cuyo divorcio le dejó, entre otras secuelas, ataques de pánico que generalmente le suceden durante la jornada laboral. En Fanny..., “el chapa” vivió un fogoso romance con Marcia Enríquez/Enrique Marcial, el jugado personaje que interpretó Julieta Díaz.

“Fanny... fue una experiencia buenísima, en todo sentido”, subraya Mex, sobre la ficción que finalizará en el capítulo 60 y no en el 80, como estaba previsto. “Formamos un grupo de actores que nos vemos mucho, hacemos fiestas y nos divertimos. No hay puterío. Y con un nivel artístico increíble, que tuvo la mala suerte de estrenarse en un momento de la tele que no tiene tiempo para esperar a que los programas se instalen en el público y que toma decisiones apresuradas en función del rating. Pero no hay que alarmarse, así es la tele. Tuve la suerte de actuar junto a Julieta Díaz, que es una gran actriz y de la que aprendí mucho. Me voy lleno por ese lado, más allá de que no se haya emitido al aire todo el ciclo por esas cosas de la tele”, reconoce el actor. Pese a la decepción por el levantamiento de la ficción de Underground de la pantalla de Telefe, Mex no deja de tomarse las cosas con su peculiar estilo. “No sé –reflexiona–, en Mendoza es el programa que más se ve, así que nos tendríamos que ir todos a vivir allí para firmar autógrafos y poder así alimentar nuestro siempre insaciable ego.”