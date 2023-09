La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado y presentó la reedición del libro "Después del derrumbe", un texto que trata sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el filántropo Torcuato Di Tella. En ese marco, respaldó a Sergio Massa como candidato, criticó a la oposición y sostuvo que ella ya había previsto un escenario de tercios.

A continuación, las principales frases del acto en la UMET:

* “Que no hablo, el silencio. Que no hablé del resultado de las elecciones. Que si Massa, si lo apoyo a Sergio. Si no hay editoriales y gente que habla en la TV. Qué iba a decir después de las elecciones, yo ya había dicho el resultado antes".

* "En un programa dije que iba a ser una elección atípica, de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales".

* "Le pregunto a todos esos genios que impulsaban una PASO en la que por ejemplo el Presidente estuviera de un lado y la Vicepresidenta del otro (...), y todo en un marco del más de más de 100 puntos de inflación, qué les parece, cuánto hubiera sacado el de La Libertad Avanza".

* "Le reconozco al Ministro de Economía haberle dicho a la sociedad la verdad sobre FMI, gran decisión. Cuando hablé con el presidente, le dije que había que decirle la verdad a la gente. Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar. El FMI impone tasas de interés por encima de devaluación y devaluación por encima de inflación".

* "Los argentinos nos debemos una discusión y un debate. Sé que estamos en términos electorales, pero quiero que cada argentino sepa cuáles son los números, cuál es el verdadero problema, porque si no identificamos el verdadero problema, difícilmente podamos solucionarlo".

* "Le erramos si pensamos que la gente se fue a la derecha o a la izquierda. Querer vivir bien y dignamente no es de derecha, es de argentinos".

* "Algunas decisiones no se entienden, pero hay que mirarlas en perspectiva. Le estamos diciendo a la gente el problema que tenemos, y que necesitamos que cada argentino tome conciencia de esta situación para que pueda decidir libremente. Si te mienten y te engañan vas a ser más esclavo que nunca".

* "La Argentina hoy tiene un problema de economía bimonetaria, ha perdido valor la moneda. Y tienen en común un altísimo nivel de endeudamiento y al FMI como auditor. Esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto".

* "Los aumentos que todos sufrimos en góndolas tiene que ver con la devaluación permanente del peso porque el problema es que la inflación en Argentina es por escasez de dólares".

* "(Macri) todos los días dice una mentira diferente. Levantaron el cepo, vinieron fondos pero no todos, se endeudaron a tasas y en plazos muy cortos. Cuando el país tiene una deuda de esta magnitud y además viene el FMI con sus planes inflacionarios, que son inflacionarios porque instalan la devaluación, es muy difícil".

* "El problema es una economía bimonetaria, el alto nivel de endeudamiento en dólares y el FMI imponiendo planes inconsistentes, o a lo mejor inconsistentes para el bienestar de la Argentina, pero tal vez muy consistentes para el día de mañana apoderarse por chauchas y palitos de todos los recursos naturales".

* "Quiero que hablemos en serio y con números en la Argentina. Es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. Es muy inconsistente todo. 3 puntos del PBI van a pago de la deuda, que la mayor parte es en dólares, y nadie habla de esto".

* "Nadie es libre si le dicen una cosa y es otra. Yo entiendo porque hubo mucha ilusión y expectativa, y no se pudo cumplir, y yo quiero pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero creanme que lo intenté muchas veces. Ahora hay que meterle para adelante porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es el problema que tiene nuestra economía".

* "A militar fuerte, compañeros y compañeras. A explicar, hablar y no enojarse con nadie. No hay que criticarle el voto a nadie. Más temprano o más tarde la verdad siempre aflora".

* "Los que piensan que me van a quebrar, no me conocen. Muerta o presa, no me importa, no me voy a callar nunca".