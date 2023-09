Este miércoles a las 17, cuando el Dúo Les Fernández haga resonar sus primeros arpegios en la resonante Cúpula del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), quedará formalmente inaugurada la vigesimonovena edición del Festival Guitarras del Mundo, notable encuentro de, entre y por guitarristas dirigido por Juan Falú que, desde su minuto cero, tendrá un fin clave: conmemorar los cien años del nacimiento de Eduardo Falú. “Entre los vaivenes de la vida, que incluyen nacimiento y partida, está el camino recorrido. Eduardo Falú lo alumbró con su guitarra. También con su voz, su cancionero, su estatura de compositor e intérprete”, dice Falú sobrino, sobre el tío homenajeado que, claro, alguna huella habrá dejado en cada partícipe. En los ítalo-uruguayos de Itaguay 55, la austríaco-argentina Isabel Siewers, el estadounidense Adam Levin y el guitarrista argentino Carlos Martínez, que completan la grilla de la primera fecha en el CCK, por caso.



O en los argentinos del Ensamble Da Capo y el chileno Hugo Muñoz Gómez, que inaugurarán con sus respectivos toques la pata jujeña del Festival, a las 20 en el Teatro Mitre de San Salvador (Alvear 1009), y en el resto de los y las guitarristas que mostrarán lo suyo en 37 sedes distribuidas en todas las regiones del país, hasta el domingo 8 de octubre (ver grilla completa en https://guitarrasdelmundo.com.ar/). “Siempre es un gusto para mí participar de este festival, donde uno recibe a colegas de otras partes del mundo, que traen nuevas músicas y diferentes ritmos. Tuve la oportunidad de conocer gracias a este festival a Jorge Cardozo, un argentino radicado en Europa hace muchos años ya, a quien admiro mucho. Este encuentro me dio la posibilidad de conocerlo, charlar, y que sus manos me alcancen alguna obra”, cuenta el inspirado Martínez, que prevé recrear, en el día inaugural, tres piezas caras al acervo de Falú: “Siesta del duende”, “Villancicos” y “La cuartelera”. “Un honor evocar a este gran músico argentino, cuya guitarra llevó por distintas partes del mundo a nuestro folklore”.

Por su parte, el chileno Muñoz Gómez, que además de la antedicha fecha en Jujuy, tocará este jueves a las 21 en la Usina Cultural de Salta (Juramento 180) junto al argentino Martín Páez de la Torre, expresa su satisfacción por cruzar la serpiente andina para ser parte. “Es la segunda vez que lo hago, y realmente es una oportunidad muy particular tocar allí, ya que es difícil encontrar festivales dedicados a la guitarra con este alcance federal. No creo que haya otro que al mismo tiempo y en el mismo día, ocurran tantos conciertos de guitarra en un país tan grande y extenso como la Argentina”, festeja el guitarrista trasandino, que aprovechará la cita para mostrar sus composiciones e intercambiar pareceres y estímulos con colegas. “Otro gran aliciente para participar es el fluido intercambio con colegas, algo que provoca una linda posibilidad para poder mostrar lo que uno viene haciendo”

Posible gracias a las intervenciones del Ministerio de Cultura de la Nación, la Unión del Personal Civil de la Nación, Radio Nacional y la TV Pública, y con entrada libre y gratuita, el festival contará también con las presentaciones, entre otros y otras, de Rudi Flores, el Dúo Snajer-Arriazu, Agustín Luna, Rosa Príncipe, Carlos Moscardini, y el César Angeleri Cuarteto. “Tuve la suerte de conocer al maestro Falú en el año 90`, cuando toqué con él y con Jaime Torres en Londres. Sin dudas, fue uno de los pioneros en establecer la guitarra solista de la música argentina en el mundo, y no tengo dudas que es lo que continúa y consolida su sobrino Juan, a través de la docencia”, dice el experimentado Angeleri, cuyo concierto sucederá el viernes 6 en el Auditorio de la UOCRA, ubicado en Rawson 42, en fecha compartida con Manuel Álvarez Ugarte, Pedro Rossi, Juan Pablo Gascón, y Silvina López.

Para el último día, en tanto, se reservó el gran concierto homenaje a Eduardo Falú. Tal se llevará a cabo el domingo 8 de octubre a las 17 horas en la Sala Argentina del CCK, con las participaciones de Jorge Cardoso, Carlos Martínez, Silvina López, Carlos Moscardini y Juan Falú. “La guitarra de Eduardo impregnó las emociones y la memoria de varias generaciones que seguramente embellecieron sus propios caminos vitales al compás de esa sonoridad, tan única como argentina, tan argentina como universal. Por eso el homenaje”, concluye su sobrino Juan.