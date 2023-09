Patricia Bullrich contó públicamente que le pidió a Mauricio Macri que deje de meter ruido en la campaña de Juntos por el Cambio. Fue después de que el expresidente en dos oportunidades acicateara una pelea con los radicales (casualmente, el mismo sector al que le apunta Javier Milei). Bullrich indicó que tuvieron una conversación y que el exPresidente aceptó que no debía seguir metiendo "ruido" en la campaña. Los radicales, por su parte, habían dicho que Macri le hace "mucho daño" a Juntos por el Cambio. En tanto, Bullrich seguirá cerrando viejas heridas y abrirá su campaña esta vez a María Eugenia Vidal.



La admisión de que habían tenido una conversación vino en una entrevista con la CNN, que la candidata obtuvo luego de que Milei los dejara plantados. Le preguntaron por las intervenciones de Macri que tendían a generar tensión con los radicales en plena campaña. "Hablé con Macri y le dije no es hora de salir a generar problemas ni críticas", remarcó Bullrich en un tono calmado. Y luego sostuvo que Macri estuvo de acuerdo. "Dijo que sí, que era importante no meter ruido en el medio de esta campaña".



De esta forma, quedó en claro que el exPresidente venía complicándola con sus constantes peleas con la UCR. De hecho, con un hecho reciente (una foto de los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés con Sergio Massa) hubo dos reacciones distintas y hasta opuestas: Bullrich los disculpó y sostuvo que Massa usó un acto institucional con fines partidarios, mientras que Macri los retó.



"Hay que tener cuidado, tomar distancia, al menos hasta que termine la campaña. Después, los que quieran seguir comiendo asados o hablando con él, que lo hagan", amonestó Macri a los radicales, en lo que también podría haber sido un tiro por elevación contra Larreta.



Antes de eso había desatado otra batalla campal en Juntos por el Cambio cuando cuestionó a los cuatro diputados radicales que participaron del debate por Ganancias: "El populismo es contagioso", les soltó Macri. Morales le respondió que lo contagioso era "el liberalismo extremo". Emiliano Yacobitti advirtió que Macri "le viene faltando el respeto a la UCR hace mucho tiempo".



Apertura con Vidal



No es lo único que hizo Bullrich para enderezar su campaña. La candidata a Presidenta está dispuesta a romper con una crítica interna que le hicieron por cómo encaró la campaña después de las PASO: le reprocharon que se había cerrado en su círculo íntimo y no había incorporado a todos los sectores de Juntos por el Cambio a la campaña. En especial, a los que no la apoyaron antes de las PASO.



Por eso, Bullrich se mostró en la Patoneta con su archienemigo Larreta (solo le tomó 44 días invitarlo a una actividad de campaña). Y poco antes también se mostró con Morales, quien fue el compañero de fórmula del derrotado.

En la misma dirección, ahora se dispone a subir a la Patoneta a María Eugenia Vidal. Hubo mucho enojo público y privado con la exgobernadora bonaerense luego de que contara cerca de las PASO que pensaba votar por Larreta.



Eso parece ser tiempo pasado, dado que la necesidad tiene cara de hereje: Bullrich estará con Vidal en Mar del Plata el jueves que viene. Además, Vidal recorrerá por su cuenta Córdoba y Santa Fe haciendo campaña por Bullrich.



De gira

Bullrich ya está en Córdoba de campaña en la motorhome. La recorrida incluyó Bell Ville, Marcos Juárez y Villa María. Luego siguió hacia Santa Fe, donde recorrerá Armstrong y Rosario. En Villa María hizo una serie de recorridas con el candidato a intendente local, Darío Capitani. En Bell Ville repitió lo mismo con el radical Juan Manuel Moroni. Tras un asado, Bullrich también encabezó un acto en el Anfiteatro Municipal de la ciudad de Marcos Juárez.

Luego partió a eso de las 15 hacia Santa Fe, donde primero hizo un acto en Amstrong y cerró la jornada con otro encuentro en Rosario. El objetivo es siempre mantener un contacto directo con los votantes. Bullrich está intentando recuperar votos en esas provincias que se fueron a Milei, incluso en zonas que históricamente habían favorecido a Juntos por el Cambio.