El desembarco de la plataforma para el transporte de pasajeros Uber, mantiene expectantes a diversos sectores de la actividad del transporte en Catamarca. Es que la empresa dedicada a los viajes por demanda se instalará prontamente en la provincia, como ya lo hizo en los principales puntos del país. Taxistas y remiseros se niegan a este desembarco.

Ante la noticia, las Asociaciones de Taxis y Remises de la provincia, al mando de Miriam Ramírez, delegada de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y representantes de diferentes empresas locales de remises y taxis independientes, pidieron hablar con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Cruz Miranda, y la Secretaria de Transporte de Catamarca, Andrea Álvarez.

En la reunión en Casa de Gobierno los taxistas y remiseros expusieron sus dudas y pedidos frente a un fenómeno que llegó a diferentes provincias con resultados diferentes. Del encuentro, surgió la necesidad de trabajar en una normativa que si bien se adecue a las nuevas tecnologías y demandas del sector, se ajusten a un marco legal y tributario que posibilite una competencia justa, en igualdad de condiciones, y que sea además equitativa en sus entornos laborales. Taxistas y remiseros temen perder sus fuentes de trabajo por la presencia de Uber.

En charla con Catamarca/12, Miriam Ramírez manifestó: “Buscamos como gremio que se corrobore en papel que no haya entrada de Uber a la provincia. El vicegobernador en su momento nos expresó que se le pondría un alambrado territorial a Uber y lo haría el municipio que es quién nos regula. Quedamos en que se expida la Secretaria de Transporte con la no entrada, mientras que el diputado Aguirre se comprometió a trabajar en la regulación como lo hicieron provincias vecinas, tal el caso de Tucumán que derogó el ingreso de Uber y lo mismo hizo Salta, cuyos gobernantes debieron acudir a la Justicia para que se expidan en el mismo sentido. En el caso de Catamarca podríamos hacer lo mismo”, dijo.

“En la provincia, como no está regulado vamos a trabajar en el progreso de los servicios para brindarle una mejor atención a nuestra gente, pero dentro del marco legal”. Ramírez pidió tomar al tema con “seriedad y responsabilidad; que no se politice, en el sentido de otros sectores que plantean libertad de mercado y demás, cuando detrás hay miles de fuentes labores y familias que dependen de esta actividad para vivir y llevar el sustento de cada día.

Por su parte, la representante de Transporte del Gobierno Provincial, afirmó ante el temor de los trabajadores del volante que: “toda actividad privada destinada a prestar un servicio público como taxis y remises debe adecuarse a los requisitos, condiciones y habilitaciones que establecen las normativas vigentes y las competencias municipales (y provinciales según el caso) que son quienes se encargan de regular este tipo de servicios”. Y como consecuencia de esto, agregó: “que se acordó avanzar en la elaboración de un proyecto de Ley destinado a darle un marco normativo a la actividad en busca de garantizar la igualdad de condiciones como base para una competencia justa. Ya que desde el Gobierno Provincial se pretende abordar de manera equitativa los desafíos que plantean la llegada de nuevos servicios de transporte a Catamarca”.

Ante la realidad de brindarle seguridad jurídica a los empleados del transporte privado, el diputado Gustavo Aguirre (UXP) expresó su voluntad de acercar al resto de los legisladores de la Cámara Baja, las bases para la elaboración de un proyecto de Ley que regule la actividad y pueda brindar soluciones concretas a las demandas de los prestadores del servicio de pasajeros en la provincia. Al respecto, el legislador dijo a la prensa: “La idea es que se pueda ordenar el juego de intereses entre los distintos actores, que es tan importante y que redunde en un servicio de calidad para todos los usuarios”. “Si ellos (por los taxis y remises) tienen que presentar una serie de reequisitos para poder funcionar, que aquellos que intervengan a través de nuevas plataformas, también reúnan los mismos requisitos. Pagar los mismos impuestos, tener e mismo seguro, la verificación técnica periódica. En definitiva, competir en un marco de igualdad. Ya que el rol del Estado es el de mediar y equilibrar los intereses de todos los actores sociales”, finalizó Aguirre.

Por último, desde la Asociación de Taxis y Remises, Walter Brizuela expresó: “Nuestra posición es clara y concisa, nosotros decimos no a Uber, no al transporte ilegal, no a la competencia desleal, no a la fuga de capitales. Es básicamente eso, son aplicaciones mundiales que vienen a socavar el sistema de trabajo, nuestro oficio”. “La ordenanza 2750 establece claramente que hay severas sanciones para aquellas personas que ofrezcan el servicio sin estar habilitadas por el Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca”, cerró el gremialista.