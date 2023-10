Ante versiones que auguraban un posible desabastecimiento en Catamarca, desde el sector de expendio de nafta y gasoil – uno de los representantes de la Cámara de Combustibles de la Provincia, Rodolfo Andrada Casas habló con Catamarca/12 y negó que esto suceda en la provincia. Aclaró que las empresas nucleadas en esta actividad están preocupadas por la merma en la rentabilidad que las expendedoras perciben ante la suba del dólar y al congelamiento de precios decretado por el Estado Nacional hasta el 31 de octubre.

La medida dictada en agosto por el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Economía, llevó a que días después las empresas del sector nucleadas en la Cámara de Combustibles de Catamarca a nivel local y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) en el orden nacional, se manifestarán disconformes con la misma. Ya que los expendedores de combustibles sostienen que la decisión comenzó a impactar en los niveles de desabastecimiento de nafta y gasoil, principalmente en el interior del país ya que produciría enormes brechas en la fijación de precios debido a las intervenciones del Estado Nacional.

El Secretario de la Cámara de Combustibles de la Provincia, manifestó que “oficialmente no podemos validar la información que surgió en uno de los medios locales. En las estaciones de servicio se carga combustible normalmente, no hay cupos ni exceso de gente cargando nafta o gasoil. El problema está en que en el país la demanda de combustible no cubre la oferta, es decir se produce menos gasoil de lo que se consume, por lo que se debe importar y como tenemos una situación sensible con el dólar y las corridas cambiarias siempre estamos expuestos”.

“Nosotros los estacioneros tenemos cupo, por lo que no podemos fijar el precio que consideremos a los combustibles, porque hay un tope fijado por el Estado. Los costos para las estaciones de servicio suben al ritmo de la inflación y solo se puede aumentar los precios un 4% por mes y la fijación de estos la realizan el Gobierno Nacional y las petroleras. Nosotros como expendedores de combustibles quedamos afuera de esos acuerdos y nuestros costos son mayores de lo que se puede recuperar al precio del surtidor”, continuó Andrada Casas profundizando en las consecuencias que estas intervenciones estatales generan a las estaciones de servicio en la Provincia, considerándolas además la cadena más vulnerable en el sistema de fijación de precios.

“Los estacioneros somos los más perjudicados, porque compramos a un valor y nos obligan a vender a otro, poniendo un tope al precio que fijan las petroleras que tienen mucho mayor solvencia ante la incertidumbre que genera el incremento en el precio del dólar. Esta tensión que se genera en el sector viene desde hace varios meses, ya que nuestra rentabilidad se ve afectada por el congelamiento de precios”.

Para darle cierre a un posible desabastecimiento, el representante de los estacioneros en Catamarca dijo: “No he tomado conocimiento de que alguna de las empresas locales haya manifestado la falta en el abastecimiento de combustible, por lo que me parecería imprudente salir a decir tal cosa. Ya que esto solo generaría incertidumbre y no tendría asidero en las declaraciones de ninguno de los asociados a la Cámara y eso lo podemos afirmar al día de hoy”.