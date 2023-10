"Vamos debatiendo los temas con mi equipo y yo voy armando lo que nos gustaría expresar en los acotados tiempos del formato de debate", dice a Página12 Myriam Bregman, candidata a presidenta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), en el final de una de las intensas jornadas de campaña, donde varios aún requieren de su atención, incluido su perro Dimitri. El "equipo" está conformado por jóvenes y veteranos dirigentes del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), Cristian "Chipi" Castillo, Andrea D'Atri, Guillo Pistonesi y Jesica Calcagno. "Para nosotros fue una experiencia importate, porque no tenemos las posibilidades de llegar a tanta gente como tuvimos acá, en igualdad de condiciones al menos durante dos horas", agrega sobre el primer debate que tuvo lugar en Santiago del Estero el domingo pasado.

Bregman considera que "quedó claro que no todo está a la derecha como nos quieren hacer creer, que recibimos mucho apoyo, no solo en las redes sino en la calle, y de muchos pibes que pensaban votar a Milei porque no conocían lo que explicamos, que está rodeado de la casta militar y que ensucia la bandera de la libertad".

La preparación para el segundo debate que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la UBA es similar en algunos puntos a cómo se dispusieron para el anterior. "Somos el mismo equipo de trabajo, con pocos días ya por delante, partiendo de que éste es una suerte de segundo tiempo, con otros temas, seguridad, trabajo y ambiente", explica Castillo. "Vamos a reforar la idea de que hay que votar por convicción a la única fuerza que no está sometida al FMI y al poder económico, el voto al FIT-U para lograr en octubre la mejor elección para la fórmula nacional y las listas de diputados", agrega.

Respecto de anterior debate, Castillo indica que "Myriam al tener una intervención positiva en el primer debate logra un nivel de conocimiento mayor en la población, creemos que hemos influenciado a gente que estaba dudosa sobre qué votar y también a votantes jóvenes de Milei, que era lo único que conocían respecto de la dirigencia tradicional", afirma. "Nos ha llegado de muchos lados que un sector piensa votar a Myriam, que quizá no sabía que Milei era un defensor de la dictadura, o lo del 'gatito mimoso del poder económico' que pegó y entonces el voto blando de él lo podemos llegar a influenciar, así como el de la gente que no fue a votar, de las otras listas de izquierda o de votantes de (Juan) Grabois", agrega el candidato a diputado bonaerense.

El equipo de debate y de campaña de Bregman tiene como objetivo demostrar que "hay una alternativa de izquierda, que no son todos de derecha, y que esto no es un ballotage". En palabras de Castillo: "Hay una elección general donde se discute la primera vuelta de las presidenciales y la conformación del Congreso".

Consultado sobre cuáles fueron los méritos de la candidata a presidenta en el primer debate, además de haberle dicho a Javier Milei que en lugar de un león es un gatito mimoso del poder económico, el dirigente del PTS respondió: "Haber demostrado que Massa estuvo con Macri y que se pasa de un lado a otro fue un aporte, haber desenmascarado a los tres, Milei, Bullrich y Massa, no apuntamos a un solo candidato, discutimos contra todos, porque ellos se pelean en las elecciones y después hacen negocios en común, que el propio Massa le hizo las listas a Milei o Milei que habla contra la casta pero vive en un barrio privado, algo que mucha gente no lo sabía".

A la hora de evaluar el desempeño del Frente, "Chipi" Castillo --que iría por su segundo mandato como diputado provincial y es profesor universitario-- dijo que creen que les fue muy bien en Santiago del Estero. "Nuestro desafío ahora es presentar una visión de conjunto para la crisis que se vive en el país, una salida por izquierda que hasta ahora todo el debate fue entre variantes de la derecha, nos colamos y mostramos que hay una voz de izquierda muy potente porque expresa el sentir de muchísimas personas que iban a votar con la nariz tapada, somos una opción de ir a votar con entusiasmo, por sus mismas ideas, valores y visiones del mundo", manifestó.