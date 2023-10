Thomas Ricciardi (Ford) se impuso con autoridad en el autódromo de La Plata, completando la tercera carrera de la Copa Coronación del TC Mouras. El rosarino del RUS Med Team tomó tanta distancia que no supo de la intensa batalla entre los principales candidatos del campeonato hasta que bajó del Falcon vencedor. La posición de escolta fue capturada por Baltazar Leguizamón (Dodge), favorecido por la fricción y pérdida de terreno del líder del torneo, Jorge Barrio (Chevrolet), defendiendo el ataque de Jeremías Scialchi (Torino), su perseguidor del año. 'Jorgito' acabó en el tercer escalón del podio mientras que el de San Antonio de Areco se retrasó hasta el sexto. Con estas posiciones, Barrio manda en la Copa con 153 puntos frente a Scialchi (130) y Ricciardi (126,5), que descontó de cara al penúltimo encuentro del año, el 5 de noviembre en la misma pista.

Los chicos de la categoría de ascenso de la ACTC demostraron carácter, principalmente con la entrega de Scialchi para buscar el espacio que le permita superar a Barrio cuando estaban en posición en podio. Mientras Ricciardi se escapaba al frente de la competencia, el pinamarense debió soportar la constante intención de su rival. Con los coches a la par en la largada encararon el extenso curvón del trazado que homenajea a Roberto Mouras y por poco el Chevrolet del JP Carrera aguantó al Torino del Trotta Competición. La energía de Scialchi para buscar a su rival aumentó al promediar la carrera, lo mismo que la muralla que plantó Barrio para defenderse hasta que un roce en plena curva desacomodó a ambos y el de Areco llevó la peor parte. "Terminó así porque él (por Scialchi) se excede, me golpea en la recta y me apreta contra la cuerda hasta que me saca el volante de las manos", describió Barrio sobre la maniobra. Fue el momento que aprovechó Leguizamón para alcanzar el segundo lugar dejando a Barrio tercero. Luego de controlar el 'Toro' en el pasto, Scialchi cayó al noveno puesto y trabajó en pista para poder superar rivales y terminar sexto.

En otro tono, saboreando la revancha, Ricciardi festejó por segunda vez en el año. "Logramos ganar la carrera que se nos escapó la fecha pasada", remarcó Ricciardi luego de 16 giros dominantes que le permiten estar dentro de los mejores del año y perderse en la definición del título. Recordó que hace unas semanas un problema en el acelerador obligó a que su auto largue de boxes.

La tercera en TC Pista Mouras

Faustino Cifré se impuso nuevamente en la categoría menor de la escalera de la ACTC. Con el Ford del CyL Racing, el representante de Rifino, Santa Fe, tomó la punta de la carrera delante de Manuel Borgert y el Ford que acaba de conocer dentro del Fadel Racing y Genaro Rasetto, con el Dodge del Rus Med Team. Gastón Iansa (Chevrolet) terminó la carrera en 14° lugar por un despiste en los primeros compaces de la carrera, pero se mantiene delante en la Copa de Plata con 130,5 puntos acumulados, seguido de Faustino Cifré y Benjamín Ochoa, ambos con 129,5 unidades, pensando en el próximo 5 de noviembre en La Plata para volver a verse las caras.

Trabajo práctico en el autódromo

Durante el fin de semana, los alumnos de la Diplomatura Mecánico ACTC estuvieron en el circuito junto a un grupo de profesores. Compartieron jornadas de aprendizaje práctico en medio de los equipos de competición y las labores del departamento técnico de la ACTC y, como premio, disfrutaron de la visita guiada al Museo del TC ubicado en el mismo predio. Este año se completará el segundo curso, para sumar mano de obra calificada como la de los 37 egresados de la temporada anterior que, en su mayoría, se desempeñan en diferentes equipos de competición.