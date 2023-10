La segunda y última función de los Red Hot Chili Peppers en el estadio de River Plate, el 26 de noviembre, podrá verse en vivo a través de Flow y quedará luego disponible como material on demand.



Con entradas agotadas, la banda estadounidense romperá el 24 de noviembre con cinco años de espera desde su última presentación en Buenos Aires, y llegará con su clásica formación tras el regreso del guitarrista John Frusciante.



Los shows en Argentina del cuarteto que completan el cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea y el baterista Chad Smith se enmarcan dentro de una gira mundial que también incluye a Europa y Estados Unidos para la celebrar sus 40 años de trayectoria.



Sin embargo, el grupo también cuenta con dos nuevos álbumes para mostrar editados en 2022, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, primeros registros tras el regreso de Frusciante a la banda en 2019 luego de diez años de ausencia.



La primera visita de Red Hot Chili Peppers al país fue en 1993, en el estadio de Obras Sanitarias, en pleno furor de su emblemático disco Blood Sugar Sex Magik, que contiene clásicos como "Give It Away" y "Under the Bridge". Tras ese desembarco, la banda regresó en siete ocasiones, la última de ellas en 2017 en el Lollapalooza Argentina.