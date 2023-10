Las comunidades de pueblos originarios en Rosario marcan la ambigüedad municipal ante lo que representa el 12 de octubre, y que quedó reflejado en dos hechos sucesivos que llevaron a este colectivo a expresar su malestar: la bandera Whipala flameó en el Monumento Nacional a la Bandera el miércoles 11, en conmemoración al último día de libertad, víspera del desembarco español en América. Pero ese pabellón de los pueblos originarios fue arriado ese mismo día. Y al siguiente, las autoridades del Monumento, con un representante del Ejecutivo local, izaron la bandera española para celebrar de manera oficial el "Día de la Hispanidad".

Ni día de la raza ni del respeto a la diversidad cultural. "¿De qué diversidad hablan, si antes de que llegaran los españoles aquí ya la había? La cultura qom no es la misma que la kolla, ni la mapuche, ni la cultura charrúa. La historia está mal contada: Colón no descubrió América sino que inició el genocidio", resumió Daniel Naporichi, referente de la comunidad qom en Rosario, y miembro del Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas.

Por estos días persiste la enseña ibérica en el Monumento, entre cada 12 y 18 de octubre, según impone una ordenanza municipal.

La posición oficial que se erige en el municipio de Rosario es la conmemoración del desembarco de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Después de décadas de rotular esa fecha como el "día de la raza", con un sesgo bien colonialista, en los últimos años se la corrigió por un título menos brutal pero igualmente equívoco: "respeto a la diversidad cultural", en el afán de considerar la preexistencia de civilizaciones precolombinas en este suelo que luego pasó a llamarse América.

Mientras tanto, el protocolo del Monumento a la Bandera persiste ese día en celebrar la "hispanidad". La publicación en la cuenta oficial de redes sociales de esa conmemoración, más el izamiento de la enseña española avalado por la presencia del coordinador de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, ofendió una vez más a los pueblos originarios.

Es que apenas en la víspera, el Concejo municipal celebró un acto con un sentido político e histórico opuesto: le otorgaron Diploma de Honor a cinco mujeres referentes de pueblos originarios en la fecha que se conmemora el último día de pueblo libre: Antonia Jerez (tía de Maxi, el niño asesinado este año en una balacera narco en el barrio Los Pumitas), Ruperta Pérez, Patricia Mamani, Cristina Leguiza y Roberta Catori.

El argumento oficial fue "por su incansable trabajo en pos del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Originarios".

La iniciativa partió de la concejala Norma López (Frente de Todos-PJ) y asistieron entre otras autoridades la directora provincial de Pueblos Originarios, Rosana Esquivel, y la directora municipal de Pueblos Originarios, Marcela Valdata.

Ese mismo día, pero solo con la presencia de la concejala Jesica Pellegrini (Ciudad Futura), la Whipala ondeó triunfal en el Monumento. Unas horas, porque antes de terminar el día fue arriada. De esa manera, se cumplió a medias el mandato de la Ordenanza n° 10.416 que establece que los edificios municipales deben exhibir los 11 y 12 de octubre los colores whipala. No fue así.

"Hay que descolonizar a la sociedad, a los funcionarios. Desde la escuela primaria nos han enseñado la historia universal desde otro esquema. La Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Pero la Edad Media vale solamente para el mundo germánico latino. No existe Edad Media fuera de Europa. Y el feudalismo es un sistema exclusivamente europeo. Europa estuvo sitiada por el pueblo árabe y otomano desde el siglo VII. Dónde está la Antigüedad en América Latina? No existe ese concepto. Como tampoco estuvimos en la Edad Media. No se tiene consciencia de la cosmovisión colonizada que hay", planteó Naporichi ayer en diálogo con Rosario/12.

Su voz es la de más de 6.000 personas que habitan Rosario y se identifican como miembros o descendientes de las comunidades qom, mocoví, wichí, kolla, mapuche y charrúa. "Nos enseñan una historia que nos anula y excluye. Hay que empezar a cambiar la cabeza, a tener una reforma educativa", reclamó.

En el ámbito político de la ciudad, fue el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda-Unidad, Octavio Crivaro, quien se hizo eco de la contradicción histórico política: "¿Porqué el Monumento a la Bandera celebró el Día de la Hispanidad, izando la bandera española, y usando términos calcados al de los monárquicos españolistas y al posteo de Victoria Villarruel? ¿Porqué había funcionarios provinciales y de la Municipalidad de Rosario? Vergonzoso", publicó en Twitter.