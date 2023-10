La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió limitar la operatoria con certificados de depósito argentino (Cedear) pero también abrir la posibilidad de evitar el parking en la operatoria de compra de dólares contado con liquidación (CCL), a través de la resolución general 982/2023 publicada en el Boletín Oficial.



La misma no alcanza a inversores minoristas sino a los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) cuando operen con cartera propia para la compra de Cedear, y establece que las ventas diarias en pesos deben ser superiores a las compras en ese tipo de instrumentos.



Se determinó que para ALYC en operaciones con Cedear “la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción, en la misma jornada de concertación y para cada especie y plazo de liquidación de operaciones, por cada subcuenta comitente”.



Lo mismo se estableció para operaciones en dólares y yuanes RMB en jurisdicción extranjera. Además la RG definió que “las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, en jurisdicción local o extranjera, en el segmento de negociación bilateral, por parte de las subcuentas de cartera propia de titularidad de los agentes inscriptos bajo fiscalización de la Comisión, no deberán observar los plazos mínimos de tenencia previstos (parking), en la medida que el producido de la referida venta sea aplicado en su totalidad a la compra de activos locales -o de subyacentes de Cedear - para su posterior venta en moneda local”.



Asimismo, precisó que “los agentes deberán presentar a esta Comisión una manifestación, con carácter de declaración jurada y en forma semanal, dentro de los tres días hábiles de finalizada la semana calendario, en la cual se deje constancia expresa del cumplimiento de las condiciones requeridas”.



La CNV destacó que “en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real".



Le ponen un límite a los Cedears