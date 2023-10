"Hay que romper con la lógica del 'menos malo', porque sólo nos lleva a bajar la cabeza y resignarse a elegir lo 'menos peor', que no representa lo que realmente pensamos. Así nos dijeron que venían a parar a la derecha, y la derecha creció más que nunca en los últimos años, por eso este 22 de octubre hay que votar según nuestras convicciones; vamos con el Frente de izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso". Con estas palabras cerró la campaña electoral la candidata a presidenta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, ante una multitud en La Plata.



"En el discurso de Milei hay una reacción patriarcal a la pelea que damos las mujeres", agregó la postulante trotskista. Fue el final de una intensísima jornada que la mostró en diversos escenarios, y culminó con una entrevista con el influencer Momo Gerónimo Benavides. Junto a su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, previamente se reunieron con trabajadores de la alimentación en la multinacional Mondelez, ubicada en Pacheco, y de la imprenta recuperada Madygraf.

Allí intercambiaron miradas sobre la lucha contra la flexibilización laboral, por el pase a planta permanente de los contratados de la ex Kraft, la unidad para enfrentar el ajuste actual y los nuevos golpes contra el salario que se preparan. Al mismo tiempo, denunciaron que la burocracia sindical deja pasar una flexibilidad laboral de hecho.



"En este momento es muy importante mostrar que la izquierda es una alternativa, que sólo una de las cinco listas no es cómplice del ajuste y la pobreza. Llamamos a que nos acompañen quienes creen que no hay que seguir sometidos al FMI, quienes enfrentan el saqueo extractivista, quienes defienden los derechos de las mujeres, a las y los trabajadores que ven todos los días cómo sus salarios caen mientras las empresas amasan fortunas", dijo Bregman en Pacheco. "Nuestro llamado es a votar con convicciones, sin resignación, para fortalecer la lucha del pueblo trabajador para enfrentar la intensificación del ajuste que se viene e imponer una nueva orientación favorable a los intereses de la mayoría del pueblo", afirmó la candidata a presidenta.

Además, Bregman exigió la liberación de los docentes detenidos en el marco del reclamo contra los descuentos de días de paro por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Angélica Guiot y Pablo Sendra, del Suteba Marcos Paz, denunciaron que los tuvieron incomunicados y les armaron una causa por daño agravado.

En tanto, Del Caño, señaló: "La única lista que plantea que el ajuste no lo pague el pueblo es el Frente de Izquierda, porque los demás candidatos pretenden seguir el mismo camino de ajuste para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, para seguir sometidos al poder económico, por eso es importante todos los trabajadores y trabajadoras y la juventud".

Del Caño y Bregman estuvieron en el acto de cierre junto al candidato a gobernador bonaerense Rubén "Pollo" Sobrero (IS), del candidato a diputado Christian Castillo (PTS) y la candidata a intendenta de La Plata, Luana Simioni (PTS).



















Obelisco, Garrahan y Palestina

Antes de hacer su cierre de campaña --junto a los candidatos a diputados Néstor Pitrola (PO) y Andrea Lanzete (MST), y a legisladora Cele Fierro (MST) en el Obelisco--, la candidata a jefa de gobierno porteño Vanina Biasi (PO) estuvo en el Hospital Garrahan. "Es un hospital cogestionado entre el gobierno de la Ciudad y la Nación, con un consejo de dirección que quita presupuesto, paga salarios bajos y recorta personal, y vinimos acá porque es una síntesis exacta de lo que hace el macrismo y Unión por la Patria con la salud en este país, para defenderla te invitamos a votarnos", dijo Biasi, rodeada también por los candidatos Alejandrina Barry y Patricio del Corro, del PTS. En medio de los actos, y a pesar de la ola de amenazas que recibieron, los partidos del FIT-U se acercaron hasta la embajada de Palestina para pedir el cese del bombardeo del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza.