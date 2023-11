Este 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en General Belgrano, Jujuy, la información sobre su lugar de votación se encuentra en el padrón electoral.

¿Cómo encontrar mi lugar de votación por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral inauguró un portal en línea en el que los electores pueden enterarse de en qué lugar votar en General Belgrano, Jujuy. En esa plataforma obtienen el nombre y la dirección del colección en el que votan, el número de mesa asignada para el acto de sufragar y el número de orden en que se encuentran en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque acelera el trámite y reduce las demoras.

¿Se debe votar obligatoriamente?

El voto es obligatorio. Los que no asistan a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos no presenten justificación para su ausencia deberán saldar una multa. Tienen la facultad de votar los treinta y seis millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos autorizados para sufragar.

Documentos permitidos para la votación

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser el mismo o más reciente que el que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar previo al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Dónde esperan los resultados los candidatos presidenciales los resultados de las elecciones

Dirigentes y militantes de la lista de Unión por la Patria se juntarán en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita. Este recinto, que tiene 6.000 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas, es el mismo que albergó a la coalición en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En cuanto a la locación elegida por La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado Javier Milei y los referentes de su espacio reciban los resultados de la elección general, el partido repite también el sitio de las PASO: el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires.

En qué difiere el conteo de los votos en blanco en las PASO, las elecciones generales y el balotaje

Mientras que en las elecciones generales y en el balotaje los votos en blanco se excluyen del conteo, en las PASO se suman al total de los votos afirmativos. Así entran en el cálculo de los porcentajes que obtienen las distintas fuerzas políticas, que para poder participar de las elecciones generales deben superar el piso de 1,5% de votos.

El voto en blanco, por ende, tiene diferente incidencia dependiendo de la instancia electoral. Por ejemplo, si en las PASO, en un universo de 30 votos, 10 votaron por un candidato, 10 por otro y hubo 10 en blanco, cada candidato habrá sacado el 33% de los sufragios. En cambio, en las generales y el balotaje, cada uno habrá obtenido el 50%, porque la base es sobre 20 (quedan excluidos los 10 en blanco).

Qué candidatos llegaron al balotaje y con qué compañeros de fórmula

La Libertad Avanza: Javier Milei - Victoria Villarruel

Unión por la Patria: Sergio Massa - Agustín Rossi

Cómo navegar los mapas con los resultados del escrutinio

Los mapas interactivos de Página/12 se pueden navegar mediante pestañas y desplegables. Haciendo clic sobre un distrito en el mapa de la categoría o seleccionando el distrito en el desplegable se mostrarán los resultados, con barras de porcentaje sobre votos válidos para cada candidato, y consignando la cantidad de mesas escrutadas. Cada vista, a su vez, tiene la opción de volver a la anterior.