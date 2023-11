Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Tilcara, Jujuy, la información sobre su lugar de votación figura en el padrón electoral.

¿Cómo puedo saber dónde votar por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio en Internet donde los electores pueden conocer en qué lugar votar en Tilcara, Jujuy. En dicho sitio obtienen el nombre y la dirección del sitio en el donde votan, el número de mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que se encuentran en el padrón electoral. Es aconsejable concurrir a votar con esa información porque facilita el trámite y reduce las demoras.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no concurran a votar tienen que justificar el motivo por el cual no asistieron. Aquellos no justifiquen su ausencia tienen que saldar una multa. Son elegibles para votar los más de treinta millones de electores que aparecen en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera los documentos permitidos para sufragar.

Documentos necesarios para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que aparece en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Por qué hubo balotaje

Sergio Massa y Javier Milei fueron a un balotaje porque en las generales del pasado 22 de octubre se dio el escenario de segunda vuelta que plantea la Constitución. Los artículos 97 y 98 de la Carta Magna establecen que el presidente y el vicepresidente de la Nación resultarán electos siempre y cuando obtengan más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o cuando superen el 40% y le saquen una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto del total de los sufragios conseguidos por la fórmula que queda en segundo lugar.

Si no se cumple ninguno de esos dos requisitos, se prevé la realización de la segunda vuelta, en la que solo participan las dos fórmulas con mayor cantidad de votos en la primera instancia de los comicios generales.

En esa instancia, la dupla que obtenga la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos –sin importar cuál sea la diferencia con la otra fórmula– será la ganadora y sus candidatos resultarán electos como presidente y vice.

Dónde esperan los resultados los candidatos presidenciales los resultados de las elecciones

Dirigentes y militantes de la lista de Unión por la Patria se juntarán en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita. Este recinto, que tiene 6.000 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas, es el mismo que albergó a la coalición en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En cuanto a la locación elegida por La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado Javier Milei y los referentes de su espacio reciban los resultados de la elección general, el partido repite también el sitio de las PASO: el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires.

Qué diferencia hay entre el escrutinio provisorio y el definitivo

En el momento en que se cierra la votación comienza el conteo de los votos. El primer escrutinio es de carácter provisorio y con posterioridad se realiza el escrutinio definitivo, que lleva varios días y da el resultado final.

Los votos se cuentan en la misma mesa de votación inmediatamente después del cierre de la elección. El resultado se vuelca en la documentación electoral correspondiente para su envío a las autoridades electorales, que luego suman los votos registrados en cada uno de los telegramas.

El escrutinio definitivo es el que tiene validez legal y establece quiénes son los candidatos electos a los cargos en disputa. Lo hace la Justicia Nacional Electoral. Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones y se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa.

Qué son los boca de urna

Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas en un día de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde emitieron su voto. Los datos que recogen los encuestadores no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional.

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre". Recién a las 21 es legal difundir números.

La norma veda expresamente la publicación de encuestas sobre el cierre para evitar que se altere el proceso electoral previo a su finalización, porque si bien los comicios cierran a las 18, hay distritos donde suele prolongarse un poco más.