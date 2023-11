Este 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Chalileo, La Pampa, la información sobre su lugar de votación está accesible en el padrón electoral.

¿Cómo encontrar mi lugar de votación por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral inauguró un sitio en Internet mediante el cual los electores pueden consultar dónde votar en Chalileo, La Pampa. En esa plataforma obtienen el nombre y el domicilio del lugar en el donde votan, el número de la mesa asignada para el acto de sufragar y el número de orden en que se encuentran en el padrón electoral. Es aconsejable concurrir a votar con esta información porque facilita el trámite y reduce las demoras.

¿Se debe votar obligatoriamente?

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no asistan a votar tienen que justificar el motivo por el cual no asistieron. Quienes no presenten justificación para su ausencia tienen que abonar una multa. Pueden votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera los documentos autorizados para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser el mismo o más reciente que el que está inscrito en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que aparece en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

A qué hora se van a conocer los primeros resultados

Los resultados del escrutinio provisorio del balotaje se conocerán a partir de las 21.

"Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) sostenemos el mismo planteo de la Justicia Electoral en términos normativos, consistente en que no se pueden publicar resultados antes de las 21. Ahora bien, en ese sentido, y al igual que en las elecciones generales, estimamos que en ese horario podremos publicar un resultado consolidado y representativo de la contienda electoral", anticipó el titular de ese organismo, Marcos Schiavi.

Según establece la legislación electoral, los resultados sólo pueden comenzar a ser informados tres horas después de cerrada la elección.

Qué muestran los mapas interactivos de Página/12

En los mapas interactivos de Página/12 se reflejarán en tiempo real los votos del balotaje que define quién será el próximo presidente. Las diferentes vistas permiten ver el reparto de sufragios entre Sergio Massa y Javier Milei en cada distrito del país.

LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL ACLARÓ QUE SON VÁLIDAS PARA VOTAR LAS BOLETAS DE LA PRIMERA VUELTA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que son válidas para votar en el balotaje de este domingo las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Del mismo modo, son válidas las boletas oficializadas para este domingo 19 "respetando el diseño y sin otra modificación", aclaró la CNE.

En tanto, explicaron que "no son válidas" las boletas que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 13 de agosto.

En el marco de la segunda vuelta que se disputará este domingo, los argentinos definirán al próximo Presidente y Vicepresidente de la Nación entre las fórmulas integradas por Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Javier Milei-Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

Boca de urna

El "boca de urna" es un tipo de encuestas realizadas por empresas de consultoría política el día de las elecciones, dirigidas a los votantes recién salidos de votar. Es importante destacar que la información obtenida a través de este mecanismo no puede ser divulgada en ningún medio antes de las 9 de la noche, ya que ello supondría una violación de la legislación nacional.

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe la realización de "actos de proselitismo público" y la "publicación o difusión de encuestas y proyecciones acerca de los resultados electorales durante el transcurso de la jornada electoral y hasta tres horas después de su cierre". Recién a las 21 horas del mismo domingo se permite la difusión legal de estos datos.