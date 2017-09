Para hoy está anunciado el levantamiento del secreto en el sumario con el que la fiscalía federal de Esquel investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero las novedades podrían provenir de las querellas, con la presentación de nuevos testigos, quienes están dispuestos a declarar sin ocultar su rostro y con sus respectivos documentos de identidad. También sería inminente que la propia comunidad mapuche de Cushamen se presente como querellante. Ante el inicio de una nueva etapa en la investigación, este diario reconstruyó lo que hay en los cuerpos de la causa en base a fuentes con acceso, el relato de los protagonistas y la verificación de los datos.

En medio de la maraña de operaciones que durante un mes buscaron desviar el foco de la Gendarmería, está acreditado, por ejemplo, que el periodista Ricardo Bustos declaró el 11 de agosto: fue quien publicó el 2 de agosto que Santiago había sido detenido por los gendarmes tras el procedimiento en Cushamen y estaba a disposición de la Justicia. Lo que hasta hoy no había trascendido es que el día 7 la fiscalía solicitó al juzgado el audio de la entrevista que le hizo Bustos el 3 al subsecretario de Seguridad, Pablo Nocetti, en FM Del Lago, según consta a fojas 44 del expediente. Es evidente que la presencia del funcionario había despertado la curiosidad de la fiscal, y que también estaba al tanto de la detención de Soraya Maicoño, Andrea Millañaco y Daniel Huala sobre la ruta 40 durante seis horas.

El lunes 31 a mediodía llegaron a la ruta 40 los gendarmes Daniel Gómez, José Coronel, Marcos González, Yanina Saldaño y Manuel Echazu; luego se fueron sumando miembros de otros cuatro escuadrones, y comenzaron a tomar fotos y filmaciones. A las 5 del día siguiente, el gendarme Gómez le comunica al “magistrado interviniente” que la ruta estaba despejada. Pero no se van del lugar. A las 9 ven el auto gris que ingresa a la Pu Lof y cuando una hora más tarde sale lo siguen y lo detienen en la ruta. Maicoño, Millañaco y Huala iban camino a denunciar el inicio del operativo, porque lo que no refleja aún el expediente son los disparos que se produjeron durante la noche a modo intimidatorio. Pero no pudieron hacerlo porque les quitaron los documentos y celulares. A mediodía vieron a Nocetti, que les dijo de mal talante “las podemos retener hasta seis horas por averiguación de antecedentes”. Poco después de que se fue los gendarmes ingresaron al territorio recuperado. Seis horas más tarde el funcionario volvió desde el sur, paró, tendió la mano a los gendarmes y siguió hacia el norte, tal como declaró Maicoño.