Australia renunció este martes a su candidatura para albergar el Mundial 2034 y dejó el camino despejado para que el otro país pretendiente, Arabia Saudita, sea la sede de la Copa del Mundo de ese año. Antes, en 2026, la máxima competición del fútbol internacional será en México-Estados Unidos-Canadá, mientras que en 2030, en Marruecos-Portugal-España.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) había fijado este 31 de octubre como fecha límite para la presentación formal de candidaturas, límitadas únicamente a las confederaciones asiática y oceánica para garantizar el principio de rotación. Además de Australia, Arabia Saudita era la otra candidatura en pie desde que no logró hacerse con la organización del Mundial 2030.

"Hemos estudiado la posibilidad de presentar una candidatura para organizar el Mundial de la FIFA y, después de haber tenido en cuenta todos los factores, hemos decidido no hacerlo para la competición organizada en 2034", confirmó la federación Football Australia en un comunicado oficial.

De esta manera, el país árabe quedó posicionado como único candidato para alojar el certamen. Después de haber anunciado estar en conversaciones con Australia para presentar una candidatura común a la organización del Mundial-2034, la federación indonesa de fútbol apoyó finalmente hace diez días la candidatura saudita, apoyada oficialmente por la Confederación Asiática de Fútbol.

Arabia Saudita, que ya tenía como objetivo el Mundial-2030, está invirtiendo masivamente para hacerse con un hueco en el fútbol mundial, al igual que sus clubes, que lograron atraer en el verano boreal al francés Karim Benzema o al brasileño Neymar Jr. Antes, había desembarco la megaestrella Cristiano Ronaldo al Al-Nassr.

En su comunicado, Australia afirmó que de todas maneras intentarán ir por la organización de la Copa de Asia femenina de 2026 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029. "Conseguir esto, tras el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 y con los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 significaría una década verdaderamente dorada para el fútbol australiano", sumó.

Cómo será el Mundial 2030, en Marruecos-Portugal-España

La sede para la Copa del Mundo a celebrarse cuatro años antes, en 2030, ya está definida: Marruecos-Portugal-España. Sin embargo, tendrá una peculiaridad. Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales, tal como anunció presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en sus redes sociales.

Domínguez informó que el Mundial 2030 comenzará "donde todo se inició", en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo 1930 de Uruguay. "Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA", precisó.

De esta manera Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030, pero el resto del certamen se realizará en la sede que compondrán España, Portugal y Marruecos en un hecho sin precedentes que deja abierto los interrogantes sobre cómo continuará el tema. “Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”, señaló Domínguez.



