El candidato de la ultraderecha Javier Milei había llegado a la primera vuelta electoral con la confianza de que podía llegar a la Casa Rosada sin balotaje. La confianza del resultado obtenido en las PASO -al quedar como candidato presidencial más votado- habilitó a él y a su entorno a expresar sus ideas contrarias a las libertades, derechos y acuerdos alcanzados en 40 años de democracia. Ahora, con los números de la votación nacional del domingo 22 de octubre, en el que sumó solo 500 mil votos, "las fuerzas del cielo" recalcularon su discurso e invitaron a varios voceros a guardar silencio.

Los asesores económicos y ex funcionarios de Carlos Menem solo pueden hablar por redes sociales, a pesar de que un Milei confiado en la previa electoral reivindicó la privatización del servicio de trenes y de YPF, algo que prometió no hacer su nueva aliada Patricia Bullrich. La diputada electa Lilia Lemoine fue bajada del escenario la misma noche de la derrota tras exponer sus ideas para que los padres renuncien en sus hijos; el ex candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra borró 10 mil tuits y los Benegas Lynch padre e hijo --ya electo diputado nacional-- guardan silencio tras reivindicar las ideas de habilitar un mercado de órganos y lotear el mar para explotarlo.

El equipo económico menemista, con orden de no aparecer

"Nos piden que no salgamos en los medios. A mí hace meses que me lo pide el jefe de medios Leandro Vila. Por eso nunca salgo en TV o Radio o Diarios. Solo Twitter." La revelación la hizo el lunes, en su cuenta de la red social X, Carlos Rodríguez, quien fuera secretario de Política Económica en el gobierno de Carlos Menem, el que Milei califica como "el mejor de la historia, por escándalo".



Rodríguez se integró al equipo de La Libertad Avanza junto a quien fuera su jefe durante el menemismo, el ex ministro de Economía Roque Fernández. Ambos mantienen un perfil bajo desde el inicio ya que era el propio Milei el encargado de hablar de economía, pero en esta segunda última de la campaña la posibilidad de que ellos surjan como voceros está aún más cerrada, ya que como reveló el propio Rodríguez lo que se cree entre los estrategas de la ultraderecha es que su candidato presidencial "como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo".

Ante el silencio que se les reclama a los asesores económicos y ex funcionarios menemistas, Rodríguez se encarga de compartir sus ideas en su propia red social. Lo mismo hace otro integrante del equipo de asesores económicos, Darío Epstein, a quien Milei mencionaba semanas atrás como la cabeza detrás de un plan de dolarización que nunca pudo terminar de convencer. El propio Epstein reconoció que la dolarización no trae todas las soluciones y que genera "una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos".

A tal punto se mantiene con bajo perfil a las cabezas económicas del plan de Milei que, siempre por redes, Epstein salió a desmentir las versiones que decían que habían abandonado las "fuerzas del cielo" en medio de la derrota del domingo pasado. "Seguimos trabajando como el primer día con el profesor Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Entendemos que todas las ideas en las creemos y defendemos y que harán a la Argentina potencia nuevamente siguen en marcha", aseguró y dejó en claro la estrategia de campaña: "De acá al 19 de noviembre juegan los políticos, no los técnicos".

Quien mantiene un perfil aún más bajo es el ex ministro menemista Roque Fernández, sin embargo, es el fundador y presidente del Consejo Superior de la usina de pensadores de Milei, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). En esa casa de estudios, privada, se encuentran entre el equipo docente a Rodríguez, al posible encargado de Educación en un gobierno de La Libertad Avanza, Martín Krause, recordado por su comparación entre la eficiencia del Estado argentino y la Gestapo; y la posible canciller de un gobierno de ultraderecha: Diana Mondino.

Según lo dicho por Rodríguez en su cuenta de X, Mondino y el eventual ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, son por estos días los voceros habilitados a intervenir en los medios de comunicación. Mondino ya no habla de reconocer la autodeterminación de los "kelpers" en las Islas Malvinas, mientras que Francos sí continúa asegurando que en un gobierno de Milei la Ley de Coparticipación será borrada y las provincias pasarán a "bancar a la Nación".

Además del silencio para los economistas menemistas también comienzan a surgir los rumores de cómo el acuerdo entre Milei y Macri proyecta un horizonte sin sus servicios por la llegada de los economistas del PRO y ex funcionarios de la gestión macrista Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y Luciano Laspina.

Lilia Lemoine, disfrazada de invisibilidad

"¿De qué te disfrazás?", le preguntaron a la diputada electa por Buenos Aires Lilia Lemoine en la previa de las elecciones durante una entrevista en el canal IP. "De lo que mi público quiera o de lo que las empresas me pidan. Ahora, estoy disfrazada de candidata a diputada", respondió la estilista, terraplanista y cosplayer que ingresó octava en la lista de diputados de La Libertad Avanza, tras la elección del domingo 22 de octubre.

Ella tenía algo para celebrar aquella noche, pero en el búnker de La Libertad Avanza la señalaron como una de las responsables de la derrota por las entrevistas que había dado en la previa de las elecciones, en particular, la que ofreció a un programa de streaming en la que dijo que uno de sus proyectos como diputada sería uno para que los varones pudieron renunciar a su paternidad, para no ser víctimas de mujeres que los engañaban y les pinchaban los preservativos. Tampoco fue feliz la entrevista en la que dijo que el 17 de octubre era el día del fallecimiento de José de San Martín.

El último blooper de la ex estilista de Milei fue salir del cuarto oscuro con la boleta en la mano, algo prohibido por el Código Electoral. Su voto fue observado, pero quizá a Lilia no le importaba demasiado ya que votó en la Ciudad de Buenos Aires, mientras era candidata en Provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Cámara de Diputados de todas formas.

Pero la molestia de "las fuerzas del cielo" con ella se hicieron notar la misma noche del 22 de octubre, cuando la bajaron del escenario, y continuó después públicamente con un enfrentamiento con el responsable de la estrategia digital del espacio, Iñaki Gutiérrez, quien la señaló como responsable por sus dichos respecto del proyecto de renuncia a la paternidad. Lilia le respondió por redes sociales: "Háganle un antidopping" (sic).



Tras los reproches internos, la diputada electa bajó su perfil, pero continúa activa en sus redes compartiendo memes contra Sergio Massa, mientras algunos seguidores le piden que no vaya a la tv y ella aclara: "No me invitaron... y si lo hubieran hecho, tampoco puedo, tengo actividades".

¿Dónde está Marra?

Ramiro Marra fue protagonista de la campaña electoral en la previa de la primera vuelta, incluso prestó la oficina de la financiera fundada por su padre, Bull Market, para la conferencia de prensa en la que él y Milei buscaron despegarse de la responsabilidad de la corrida cambiaria de principios de octubre, tras sostener que el peso no podía valer "ni excremento" y que el que ahorraba en moneda nacional era "un boludo".

Marra también tuvo su propio debate electoral con los otros candidatos a jefe de gobierno porteño, donde se mostraba confiado y le respondía al ex candidato de Unión por la Patria Leandro Santoro, cosas como "¿de verdad me preguntás eso? Vos, realmente, querés salir tercero", cuando lo consultaba por la condena recibida tras dar consejos de inversiones sin el permiso de la Comisión Nacional de Valores.

El domingo 22, Marra quedó tercero. Sumó solo 6 mil votos más que en las PASO y alcanzó un porcentaje de votos del 13,9%, solo 0,3% más que los que Milei obtuvo en 2021 como candidato a diputado nacional. Al youtuber financiero le quedan aún dos años de mandato como legislador porteño, donde continuará con su prédica contra los piquetes y el Estado, pero su figura ya no es requerida en la nueva estrategia electoral de La Libertad Avanza, aliada a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El ex candidato se llamó a silencio desde el domingo electoral, mientras que en las redes sociales publicaron una comparación de sus tuits publicados hace un mes en relación con los que figuran publicados en la actualidad y denunciaron que borró unos 10 mil posteos. El periodista Gabriel Bracesco salió públicamente a contar que mantuvo una breve comunicación con Marra y pidió en las redes que dejen de hacerle "bullying a Marra". "Ya le ganamos, no se encuentra en un buen momento", contó.

Benegas Lynch, un "prócer" que bajaron del pedestal

Alberto Benegas Lynch (h) fue referido siempre por Milei como el "prócer" del liberalismo en la Argentina, tal es así que lo acompañó en la última feria del libro en la presentación de su libro, luego puso a su descendiente Alberto "Bertie" Benegas Lynch (n) como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires y lo eligió para hablar antes que él en el cierre de su campaña electoral en el Movistar Arena.

En ese cierre de campaña, Benegas, el prócer, cometió el error de confesar sus deseos de romper relaciones con el Vaticano, ensalsando la figura de Julio Argentino Roca, el prócer de la mal llamada "Campaña del Desierto". Eso le valió a La Libertad Avanza una ola de repudios y el propio el arzobispo porteño Jorge García Cueva, llamó a los cristianos a “no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro”.

El equipo de campaña de la ultraderecha analizó esas declaraciones como un golpe para el cierre de campaña, a pesar de que antes de hablar en el Movistar Arena, el economista liberal ya había ratificado ser el autor de las ideas de Milei respecto de la libre venta de órganos. Algo que en el incierto acuerdo entre Milei, Macri y Bullrich pareció necesario aclarar como algo que no ocurrirá en caso de que la ultraderecha llegue a la Casa Rosada.

En los últimos días de campaña antes de la primera vuelta también tomó relevancia la figura de "Bertie", el hijo del prócer. "Bertie" dio una entrevista defendiendo la idea de lotear y privatizar el mar como una estrategia para evitar la extinción de animales y la preservación del ambiente, al argumentar: "¿Por qué las ballenas se están por extinguir o los elefantes? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario". Días atras, tras el golpe electoral, su padre lo defendió y dijo que la idea le parece "extraordinaria".

"Bertie" también se encargó de apuntar contra la Educación Sexual Integral, pero no con el tono discriminatorio y arcaico que caracteriza a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, sino con una expresión mucha más retorcida de su mundo ideal privatizado: "La solución es lo privado. Que haya colegios que den ESI y los padres financien ese colegio si quieren mandar a sus hijos ahí. Y que les pasen las partes por la cara a sus hijos con el tema de los drag queens".

Con un lugar asegurado en el Congreso a partir del 10 de diciembre, por ser el primer diputado electo por La Libertad Avanza en Buenos Aires, las entrevistas de "Bertie" parecen tampoco entrar en la nuevas estrategia de campaña. Según los puntos acordados por Bullrich, y negados luego por Milei, uno es el de "la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad".