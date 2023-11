El periodista Eduardo Silveyra denunció que entraron a su casa y robaron la computadora portátil donde tenía material para un libro que está escribiendo sobre la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan, cuyo paradero se desconoce desde 2019. "Me entraron y me dieron vuelta toda la casa, hicieron un desastre, el viernes pasado a la noche había tenido una importante reunión con una fuente, es todo demasiada coincidencia y casualidad en un solo sentido", dijo a Página12 Silveyra, autor del libro La Gorra, prontuario de la Policía de la Ciudad. El periodista llegó a su casa el lunes a la noche, cerca de las 22. "Cuando quise entrar no podía abrir la puerta, pensé que se había caído un mueble, había un baúl atravesado con papeles revueltos, libros sacados de los estantes", relató.

"Fui a ver si estaba la laptop y no estaba, seguí viendo qué otras cosas se habían llevado. Solo faltaba la computadora y un bolso con camisas, porque estaba por viajar a Formosa por una cuestión de trabajo", detalló. Y aventuró una hipótesis sobre los movimientos de los ladrones: "Se llevaron las camisas para meter la computadora adentro y protegerla cuando se descolgaron del balcón". En esa computadora había información para un libro que Silveyra está escribiendo sobre la desaparición del policía de origen armenio Arshak Karhanyan, ocurrida el 24 de febrero de 2019 en pleno barrio de Caballito. "Ahí tenía datos, entrevistas a gente que está bastante comprometida con la causa, que sabe mucho, que fueron llamados a declarar por el juez (Alberto) Baños, que ahora renunció a continuar en la causa", expresó Silveyra, quien radicó la denuncia en la comisaría 7 C de Flores, con la asistencia de la abogada María del Carmen Verdú.

También destacó que "el robo fue entre las 20 y las 22, se tomaron todo su tiempo, hicieron un trabajo prolijo para entrar, no dejaron huellas. Tanto lio para afanarse una computadora. Había cosas de valor, como antigüedades, que no se llevaron". Otro detalle que llamó la atención de Silveyra fue la presencia de cuatro personas que estuvieron viviendo en la vereda de enfrente a su casa por diez días, antes del robo, pero "ese día cuando llegué a la noche no estaban, ni la carpa que habían hecho ni los colchones". Silveyra indicó también que tuvo "incidentes raros con la Policía de la Ciudad una vez que salió publicado el libro La Gorra" y detalló que en una ocasión fue demorado por cuatro efectivos en el barrio de San Telmo, junto con un amigo que "le pegaron hasta que quedó en el piso, y a mí me pegaron una patada". Además, dijo tener "la gran sospecha de que el celular que uso está pinchado, porque se mezclaran voces en las conversaciones".

En La Gorra Silveyra escribió sobre el "prontuario de corrupción" de la Policía porteña, el modo en que fue creada la fuerza, los casos emblemáticos de violencia institucional y los antecedentes y las prácticas ilegales que llevaron adelante algunos de sus jefes más cuestionados. Por otra parte, en la causa por la desaparición del policía Karhanyan la secretaría de Derechos Humanos y la querella de la familia denunciaron numerosas irregularidades que habría cometido esa fuerza, que nunca fue apartada por el juez Baños de la investigación. Ese magistrado se apartó del expediente que ahora analiza el juez subrogante Martín Yadarola.