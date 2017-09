Palabra de campeones

Oscar Ruggeri, campeón mundial en México 86, aseguró que los jugadores del seleccionado argentino tienen “miedo de no ir al Mundial”, tras el empate ante Venezuela. “Estoy muy preocupado porque Argentina es un equipo depresivo, que ahora siente la presión. Los jugadores tienen miedo de no ir al Mundial”, afirmó Ruggeri. Por su parte, Leopoldo Jacinto Luque, uno de los campeones de 1978, dijo que entre el actual equipo nacional y el público existe una distancia, porque la camada de jugadores “no ganó nada. Es preferible que te insulten o que te silben a que te ignoren. La Selección fue ignorada el martes”. Y Omar Larrosa, otro campeón en el 78, sostuvo que “la presión que se transmite de todos lados al campo de juego hace que el jugador no rinda”, a partir del empate del seleccionado argentino ante Venezuela.