El seleccionado de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa, completó su plantel con la llegada, entre otros, del zaguero del Atlético de Madrid, José María Giménez y del delantero del Liverpool de Inglaterra, Darwin Nuñez, y llegará este miércoles a Buenos Aires para jugar el clásico del jueves a las 21 en la Bombonera ante la Argentina por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.



Giménez regresa al seleccionado luego de haber cumplido la sanción impuesta por los incidentes en el partido ante Ghana de la fase de grupos del Mundial de Qatar. Junto con él y Nuñez, también arribaron a Montevideo, Franco Israel, arquero de Sporting de Lisboa, y Federico Viña, atacante del León de México. Los cuatro jugadores se pusieron de inmediato a las órdenes de Bielsa en el predio "Uruguay Celeste", situado a 27 kilómetros de la capital uruguaya.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el equipo de Bielsa se entrenará a puertas cerradas en ese complejo y este miércoles por la tarde viajará en vuelo chárter rumbo a Buenos Aires con vistas al clásico del jueves en La Bombonera. La probable formación oriental iría con Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri o Agustin Canobbio, Darwin Nuñez y Maxi Araujo.

Los uruguayos afrontarán el partido sin el delantero de Boca Edinson Cavani, lesionado, pero con los regresos de dos históricos como Giménez y Luis Suárez, actualmente en el Gremio de Porto Alegre. En reemplazo de Cavani, Bielsa decidió convocar a Federico Viñas, delantero de 21 años del León de México y otro que regresa al plantel es el mediocampista Rodrigo Bentancur, surgido de Boca y actualmente en el Tottenham Hotspur, de Inglaterra, donde se recuperó de un rotura de ligamentos. En principio, Suárez y Bentancur irán al banco de suplentes.

Precisamente en su retorno a la selección después de once meses de exclusión (no fue citado luego de la Copa del Mundo de Qatar), Luis Suárez brindó una entrevista para el canal de Youtube de la Asociación Uruguaya en la que declaró estar “con el mismo cosquilleo de las primeras citaciones”, y que contarle a sus hijos “fue algo muy lindo, porque van creciendo y entendiendo un poco más”.



Acerca de la alegría de sus tres hijos, agregó: “La selección siempre les genera ilusión y, sin ir más lejos, hace unos meses me pidieron ir a celebrar el campeonato del mundo sub-20. Para ellos fue una noticia muy linda que su padre tenga la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de Uruguay. Después del Mundial, llegué a plantearme dar un paso al costado”, contó Suárez, y agregó que el cariño de la gente lo “enorgullece”.

Con respecto al nuevo ciclo celeste que lidera Bielsa, Suárez afirmó que “se vio un Uruguay muy bueno ofensivamente, con detalles que enseñó el entrenador, demostrando la calidad de los jugadores que marcaron la diferencia. Vi un equipo muy comprometido” expresó el delantero. Y concluyó con un importante mensaje hacia la gente: “Estoy muy agradecido por todo el cariño y reconocimiento que he recibido. Han hecho muchísimas cosas cuando uno no estaba acá. Toca disfrutar esta etapa que estoy viviendo en estos dos partidos que me toca estar convocado y tratar de llenar el Estadio [Centenario]. Trataré de disfrutar, ya que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro y no sé si puede ser el último partido" señaló el atacante que es muy probable que en 2024 vuelva a jugar junto a Lionel Messi en el Inter Miami.