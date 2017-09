La Selección Argentina sufre la falta de gol como pocos en la Eliminatoria Sudamericana, pero sus delanteros no se cansan de inflar las redes cuando juegan para sus equipos. Ayer, Lionel Messi volvió a brillar en un clásico al convertir tres tantos en la goleada de Barcelona 5-0 como local sobre Espanyol, en el derby catalán, por la tercera fecha de la Liga española. Con este triplete, la Pulga llegó a las cinco conquistas en el torneo y logró su hat-trick número 38 con la camiseta blaugrana, y es la tercera vez que lo consigue frente al clásico de la ciudad. En la Premier League, por su parte, volvió a destacarse Sergio Agüero (foto), quien anotó un tanto en la goleada como local del Manchester City 5-0 sobre el Liverpool, por la cuarta fecha del campeonato inglés. El Kun señaló el primero de los goles del conjunto que dirige Josep Guardiola y se convirtió en el máximo goleador no europeo de la Premier, al llegar a los 124 tantos. En tanto, en la Serie A italiana, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín aportaron un gol cada uno en la victoria de la Juventus sobre el Chievo Verona por 3-0. Precisamente, en el final de ese cotejo, el técnico de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, elogió al ex Instituto señalando: “Va a ser el mejor del mundo cuando se retiren Messi y Ronaldo”.